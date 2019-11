«Papi, du musst wirklich nicht alles erzählen!»

Bilder, die es 2020 nicht zu sehen geben wird: Bencic und Federer triumphieren am Hopman-Cup. (Video: SRF)

Den Hopman-Cup gibt es nicht mehr, aber vielleicht könnten Sie 2020 doch noch Mixed spielen, an den Olympischen Spielen?

Spielt man Mixed in Tokio? (lacht) Ja, mal schauen, ob es passt. (Ernster) Das hängt nicht von mir ab. Aber es ist schon schade, dass es den Hopman-Cup nicht mehr gibt. Das Mixed haben doch alle geschaut, das war überhaupt nicht langweilig.

Wie wichtig ist für Sie Olympia in Ihrer Saisonplanung?

Für mich ist es mega wichtig. Ich war noch nie an Olympischen Spielen. Wenn ein Sportler einmal im Leben an Olympische Spiele geht, kann er das seinen Enkeln erzählen. Deshalb ist das für mich als Riesen-Highlight. Ich sehe Tokio als fünftes Grand Slam, freue mich extrem darauf. Ich bin mega gespannt, wie es wird. Die anderen Athleten zu erleben, dieses Olympiafeeling. Ich war extrem enttäuscht, als ich während Rio verletzt war.

2019 war auch fitnessmässig Ihr bestes Jahr. Wie hat es Martin Hromkovic geschafft, Ihnen das Training schmackhaft zu machen?

Ich habe daran wirklich Freude bekommen. Es macht extrem Spass mit ihm, weil er selber auch ein Sportler ist und ich sehe, dass er es sehr gerne macht. Das motiviert mich sehr. Er nimmt auch alles sehr professionell, kennt sich aus. Wenn wir zusammen trainieren, haben wir Spass. Zwar konnte ich zuletzt wegen der Ferse nicht ganz voll trainieren, aber es gibt mir eher noch mehr Selbstvertrauen, dass ich trotzdem mit allen mithalten konnte. Ich freue mich extrem auf die Vorbereitung und die nächste Saison, denn ich denke, dass ich noch Potenzial habe in diesem Bereich.

«Wie für Belinda gibt es auch für mich gute und schlechte Momente. Wenn man gewinnt, sind alle happy.»Ivan Bencic

Was machen Sie am liebsten?

Krafttraining für die Beine. In den Armen bin ich nicht stark, wie eine Fliege (lacht). Sprints mache ich auch gerne, koordinativ bin ich gut. Stretching hasse ich, und die Übungen für den Bauch auch.

Welche Schwerpunkte legen Sie in der Vorbereitung auf die neue Saison?

Körperlich geht es darum, die Schnelligkeit zu halten. Konditionell, alles neu aufzubauen.Im Tennis möchte ich vor allem den zweiten Aufschlag noch verbessern. Einfach alles noch etwas bessern machen.

Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Coach in dieser Saison?

(lacht und blickt zu Vater Ivan) Er war okay, aber am meisten Arbeit leistete ja schon ich, so schwierig war es nicht für ihn… (ernsthafter) Die Resultate lügen nicht. Wir begannen letztes Jahr in Linz, und seither ging es steil aufwärts. Deswegen bin ich schon sehr zufrieden mit dem Coach, und ich denke, er auch mit mir. (zu ihrem Vater gewandt) In diesem Fall: Danke. (lacht)

Wie gefällt es Ihnen, Ivan Bencic, auf der Tour?

Ivan Bencic: Ich wuchs in dieses Leben hinein nach dem Eishockey und der beruflichen Karriere. Gerade kürzlich diskutierte ich mit einem Coach darüber. Er sagte: «Ivan, du hast es super, du bist mit der eigenen Tochter unterwegs. Ich habe vier Kinder zu Hause und bin mit einer anderen Spielerin unterwegs. Ich muss das tun, um meine Familie zu ernähren.» Dass es meine eigene Tochter ist, ist schon ein Unterschied. Natürlich ist es nicht immer einfach. Aber man ist ja für die Kinder da. (lacht und schaut Belinda an) Wie für Belinda gibt es auch für mich gute und schlechte Momente. Wenn man gewinnt, sind alle happy. Wenn man verliert, muss man mit den Niederlagen umgehen können. Auch ich bin reifer geworden. Ich bin Sportler, geniesse den Wettkampf, das Adrenalin, die Atmosphäre in den Stadien.

«Ich finde es einen Quatsch, dass die Mikrofone beim Coaching eingeschaltet sind.»Ivan Bencic

Wie stehen Sie zum On-Court-Coaching? Im Halbfinal waren Sie ja nie auf dem Court.

Belinda: Ich konnte ja nicht gut den Physio und den Coach gleichzeitig auf den Platz kommen lassen. (lacht)

Ivan: Wir machten ab, dass ich komme, wenn sie fühlt, dass sie mich braucht. Ich finde es gut, dass man coachen kann. Das macht den Sport besser. Im American Football hast du zehn Leute auf der Tribüne, die mit dem Coach verbunden sind. Vielleicht spürt Belinda auf dem Court etwas nicht, was ich von aussen sehe. Aber dass die Mikrofone beim Coaching eingeschaltet sind, finde ich einen absoluten Quatsch. Wenn in der Hockeygarderobe die Taktik besprochen wird, wird das ja auch nicht öffentlich ausgestrahlt.