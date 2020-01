Belinda Bencic kämpft sich in die zweite Runde

Der erste Satz hätte für Bencic gegen ihre regelmässige Trainingspartnerin, die immerhin einmal die Nummer 28 der Welt war, nicht besser beginnen können: 4:0 stand es nach 17 Minuten, ehe Schmiedlova besser ins Spiel fand und auf 3:4 herankam. Nach 40 Minuten konnte Bencic den ersten Satz dann doch ins Trockene bringen.

Ihre Gegnerin überzeugte über weite Phasen durch starkes Spiel von der Grundlinie aus, Bencic schaffte es aber oft nicht, aus ihren eklatanten Schwächen beim Aufschlag Kapital zu ziehen. Phasenweise spielte die 25-Jährige, welche die komplette zweite Saisonhälfte wegen einer Knieverletzung verpasst hatte, den ersten Aufschlag mit knapp mehr als 100 Stundenkilometern, insgesamt schlug sie acht Doppelfehler.

Die Vorbereitung aufs erste Grand-Slam-Turnier des Jahres war für Belinda Bencic nach ihrer Fussverletzung von Ende Jahr durchzogen verlaufen: In Shenzhen hatte sie bereits das Auftaktspiel verloren, in Adelaide war sie im Viertelfinal ausgeschieden. Nun erhält sie eine weitere Chance, sich in Melbourne zu beweisen, wo sie noch nie über die Achtelfinals hinausgekommen ist: Nächste Gegnerin ist erneut eine Osteuropäerin: Sie spielt entweder gegen die Ruddin Ludmila Samsonowa (WTA 136) oder die Lettin Jelena Ostapenko (WTA 45), die schon einmal das French Open gewann.