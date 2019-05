Bei Federer bleibt etwas Ungewissheit

Es gibt Fans, die lassen sich etwas einfallen. In einem überfüllten Wagen der Metro-Linie 10, die in den Bois de Boulogne und damit in die Nähe des Stade Roland Garros führt, stechen am Vormittag unter all den French-Open-Besuchern drei Norweger hervor: Sie tragen Wikingerhelme und weisse T-Shirts, auf deren Vorderseite die Landesflagge und das Wort «Optimist» aufgedruckt ist. Auf dem Rücken steht derweil: «Wir essen Wale.»