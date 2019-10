Wawrinka setzt in Basel ein Ausrufezeichen

Swiss-Indoors-Chef Roger Brennwald versteht sich hervorragend mit Stan Wawrinka, er bezeichnet den Waadtländer sogar als «Copain». Daher schmerzt es ihn, wenn Wawrinka an seinem Turnier nicht das beste Tennis abrufen kann. Achtmal ist der Romand in Basel schon in der ersten Runde ausgeschieden. Dieser entschuldige sich jeweils nach Niederlagen bei ihm, erzählt Brennwald. «Aber diesmal will ich nicht, dass sich Stan bei mir entschuldigt, ich will, dass er gewinnt.»