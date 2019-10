Wawrinka macht das Schweizer Duell perfekt

Wawrinka schiebt Federer Favoritenrolle zu



Roger Federer schaute sich diese Szenen wahrscheinlich am Fernsehen an. Er dürfte nicht unglücklich gewesen sein, dass sich die beiden über drei intensive Sätze bekämpften, derweil er einen spielfreien Tag genoss. Aber nicht nur deshalb ist der Baselbieter am Freitag im Schweizer Viertelfinalduell (ab 19 Uhr) klar zu favorisieren. «Er hat hier schon zehnmal das Turnier gewonnen», übertrieb Wawrinka im Platzinterview (er schaffte es erst neunmal). «Und ich habe ihn noch nicht auf Hartplatz geschlagen. Die Ausgangslage ist also klar. Aber es ist immer eine Freude, gegen Roger zu spielen.»

Kampfansage an den Maestro



Federer zeigte sich an seinem Heimturnier bisher in blendender Form. Und seine Bilanz gegen Wawrinka ist mit 23:3 klar positiv. Doch wenn es diesem gelingt, erneut so druckvoll zu spielen, wird es zumindest wieder ein sehr unterhaltsames Spiel geben. Der Romand verpasste gegen Tiafoe zu viele Breakchancen, sonst hätte er die Partie früher entscheiden können. Im Finish zeigte er sich dann nervenstark, als er im dritten Satz bei 5:5 und 15:40 zwei Breakbälle abwehrte - mit einem Rückhandwinner und einem Ass. Bis er seinen Sieg bejubeln konnte, verstrich dann aber noch eine Viertelstunde voller Dramatik.