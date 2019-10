«Vorhand oder Rückhand sind den Kindern egal»

Welchen Geschmack hat dieser Titel?

Ich verspüre eine riesige Genutuung. Es war ein unglaubliches Turnier für mich. Ich sprintete durch vom Anfang bis zum Schluss. Ich habe mich immer wohl gefühlt, stieg gut in jeden Match rein, hatte nie gross Mühe. Daher konnte ich es vielleicht noch mehr geniessen, manchmal während der Matches auch meine Gedanken wandern lassen. Weil ich nicht mit Kampf und Krampf gewinnen musste, wie das in Basel schon oft der Fall gewesen war. Es ist ein Privileg, dass ich das immer noch erleben darf.

Sie gewannen in Basel erstmals ohne Satzverlust…

….wirklich? Okay, dafür habe ich eine Weile gebraucht. Ich hatte sicher auch Glück mit dem Spielplan, dass Stan Forfait geben musste. Aber ich spielte immer auf einem sehr soliden Niveau. Manchmal spielte ich sogar fantastisch. Ich weiss nicht, ob es meine beste Woche in Basel war. Von den Resultaten her war es das wohl.

Es ist ein Privileg, dass ich das immer noch erleben darf.

Manchmal weinen Sie nach grossen Siegen, manchmal nicht. Was löst es aus?

Ich weiss es auch nicht genau. Sicher werde ich emotional, wenn ich an meine Familie denke. Oder an mein Team. Die Leute denken, mir würden solche Siege einfach zufallen. Aber es steckt so vieles dahinter. Vier Kinder zu manangen, ist eine Herausforderung. Eine schöne Herausforderung. Und wenn ich dann da stehe und mir solche Dinge durch den Kopf schiessen, berührt mich das. Dazu die Musik und die Ballkids, die in die Arena laufen. In Basel wird es für mich immer speziell sein.

John McEnroe sagte einmal, er sehe Ihre Tränen als Zeichen dafür, wie viel Ihnen das Tennis bedeutet. Einverstanden?

Auf jeden Fall. Und ich versuche nicht, meine Emotionen krampfhaft zurückzuhalten. Sondern möchte sie mit den Zuschauern teilen. Ich weiss, so bedeuten mir diese Siege noch viel mehr. Ich kann mich noch viel besser an sie erinnern. Zehn Titel in Basel hätte ich wirklich nie für möglich gehalten. Am Anfang war es mir unangenehm, solche Emotionen öffentlich zu zeigen. Aber inzwischen gehört es zu meiner Karriere. Ich verstelle mich nicht, probiere aber auch nicht, es extra zu machen. Es kommt ganz natürlich.