Sogar eine Socke Beckers kommt unter den Hammer

Es ist ein weiteres Kapitel in der bizarren Geschichte um den ehemaligen Tennis-Star. Wyles Hardy and Co., ein britisches Auktionshaus, teilt mit, dass am 11. Juli diverse Pokale und Erinnerungsstücke Boris Beckers versteigert werden. Der 51-jährige Deutsche war vor zwei Jahren von einem britischen Gericht für insolvent erklärt worden, Becker selbst bestreitet diesen Sachverhalt jedoch.