Federer spielt am US Open

Spielt er? Oder spielt er nicht? Seit Roger Federer in der Endphase des Finals von Montreal Rückenbeschwerden bekam und sich nicht mehr gegen die Niederlage gegen Alexander Zverev (3:6, 4:6) stemmte, herrschte Ungewissheit über seine körperliche Verfassung. Er gab für Cincinnati Forfait und kehrte in die Schweiz zurück, sein Manager Tony Godsick beantwortete Mails nicht, ob er am US Open antrete. Nun dürfen seine Fans aufatmen: Der 36-Jährige wird in New York spielen, wenn nicht noch etwas Unvorhergesehenes passiert. Federer tauchte gestern auf der Anlage im Stadtteil Queens auf und schwärmte in einem Kurzinterview vom neuen Dach, dessen Einweihung er vergangenes Jahr verpasst hatte.

"I feel like I'm a junior again!"@rogerfederer has arrived and will be on the lookout for new innovations on the grounds!#USOpen pic.twitter.com/skCjMCdhUS — US Open Tennis (@usopen) 22. August 2017

«Ich fühle mich wie ein Junior, als ob ich schon ewig nicht mehr in New York gewesen wäre», sagte Federer. «Es ist grossartig, zurück zu sein. Ich liebe es, hier zu sein. Ich hoffe, dass ich eine gute Vorbereitung habe und bereit bin für Montag.»

Auch Andy Murray, der nach Wimbledon wegen Hüftproblemen ausfiel, wird in New York antreten. Der Schotte bestritt am Dienstagmorgen sein erstes Training im Arthur Ashe Stadium. Federer ist derweil in Manhattan auf den Reklamewänden schon äusserst präsent. Er gilt als erster Anwärter auf den Titel. Letztmals triumphierte er in New York 2008.

(DerBund.ch/Newsnet)