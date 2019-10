Federer bleibt für David Goffin ein Goliath

Weil die belgische Weltnummer 14 in den entscheidenden Momenten aber wieder einmal Nerven zeigte und Federer da auch gar nichts verschenkte, entwickelte sich die Partie zu einem hochklassigen und spannenden Spektakel, das der Favorit 7:6 (9:7), 6:4 gewann. Eifrig unterstützt von einer riesigen roten Gruppe chinesischer Fans mit RF-Spruchbändern musste der 20-fache Grand-Slam-Sieger im Startsatz gleich fünf Satzbälle abwehren. Vier davon als Rückschläger, allein drei im zwölften Game, in dem er sich mit seinem ersten Break in die Kurzentscheidung retteten konnte. In dieser fiel er 2:5 zurück und musste zwei weitere Satzbälle annullieren. Dann nützte er bezeichnenderweise gleich seine erste Chance bei eigenem Aufschlag, um den Satz zu beenden.

Nimmt Federer Revanche?

Der enorm risikofreudig spielende Federer schaffte im zweiten Durchgang – auch mit etwas Hilfe der Netzkante, die ihm schon im Tiebreak freundlich gesinnt war – sein zweites Break zum 4:3. Damit hatte er Goffin, der als Zehnter der Jahreswertung noch um einen Platz am ATP-Finale kämpft, in den Seilen. In seinen letzten beiden Aufschlaggames verlor er nur noch einen Punkte und beendete die Partie nach 115 Minuten mit seinem 8. Ass.

Der zweifache Shanghai-Sieger dürfte nach diesem bestandenen Test bereit sein für die Endphase des Turniers. Im Viertelfinal trifft er am Freitag (12.30 Uhr MEZ) auf den Sieger des Achtelfinals zwischen Alexander Zverev (ATP 6) und dem Russen Andrej Rublew (33). Gegen beide hat er die letzte Begegnung verloren, gegen den Deutschen am letztjährigen ATP-Finale in London, gegen den Russen im August in Cincinnati. Klar ist nur, dass ihn auch in dieser Partie wieder sein asiatischer Fanchor unterstützen wird mit einem kreischenden «Roger, Roger, go, go go».