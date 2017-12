Berner Glanzlichter

Mit dem letzten Tropfen im Tank: Christian Stuckis emotionaler Triumph am Unspunnenfest

Sie liegen beide völlig erschöpft und ausgepumpt nebeneinander im Sägemehl. Der eine ist Unspunnensieger, der andere der bedauernswerte Verlierer. Es ist ein Moment voller Emotionen, obwohl die Protagonisten gar nicht mehr über die Energie verfügen, Freude oder Frust zu zeigen.

Beide haben zuvor schon ihre letzten Kräfte mobilisiert. Fast 15 der maximal 16 Minuten im Schlussgang sind vorüber, und den favorisierten Bernern droht der Super-GAU: ein Gestellter beim internen Finalduell und ein Gast, der Innerschweizer Joël Wicki, als Profiteuer. Das darf nicht sein: Christian Stucki, der Koloss aus dem Seeland, setzt also nochmals zu einem Schwung an und kommt gegen Curdin Orlik, den für die Berner Oberländer schwingenden Bündner, mit einem Kreuzgriff zum Resultat.

«Ich bin überwältigt, und am Ende», sagt der 32-Jährige, als er – noch ziemlich wacklig – wieder auf den Beinen steht. Es ist sein zweiter Eidgenössischer Titel nach dem Erfolg am Kilchberger 2008. Die Teamkollegen bilden einen Kreis, tänzeln um den Sieger. Es ist ein grosser Tag für die Berner, die mit Sempach (Kilchberger), Glarner (Schwingerkönig) und Stucki (Unspunnen) nun alle drei Eidgenössischen Titel halten.

Stucki selber bringt nicht einmal mehr einige Freudenhüpfer hin. Der Tank des 140-Kilo-Hünen ist leer. (atr)

Die Erlösung um genau 22.00 Uhr: Der SC Bern verteidigt seinen Titel

Kübel in die Höhe: Die letzte Amtshandlung des Martin Plüss war seiner grossen Karriere würdig. Foto: Keystone

Im Eishockey passieren verrückte Dinge. Da liegt der Gegner am Boden, bereit, sich den Gnadenschuss verpassen zu lassen. Es steht 4:0. Aber Arcobello trifft nur den Pfosten, Bodenmann trifft nur den Pfosten, es wären die Tore zum Titel, man spürt es, aber der Gegner sieht es als Fügung des Schicksals, als Zeichen, dass ihm die Eishockeygötter doch noch wohlgesinnt sein könnten, und er erzielt das 1:4. Es ist die 37. Minute in diesem 6. Finalspiel zwischen dem EV Zug und dem SC Bern. 3:2 führen die Berner in der Serie, sie brauchen also noch diesen einen Sieg zur Titelverteidigung. Aber eben, dieser letzte Schritt: Die Spieler sehnen das Ende der Begegnung herbei, schauen zu oft auf die Uhr über dem Eisfeld. Die Zeit schleicht, und oft genug kommt es vor, dass in diesem Moment die Konzentration verloren geht. Dann die Erlösung, wenn endlich alles klar ist. An diesem Ostermontag in Zug ist das genau um 22.00 Uhr. Es läuft die 49. Minute, die Berner haben eben eine Zweiminutenstrafe überstanden, und die Zuger spüren: Es ist vorbei. Zweimal waren sie knapp am Torerfolg, aber kein Hockeygott weit und breit. Und im Gegenzug schiesst Ebbett den fünften Treffer zum 15. Titel der Clubgeschichte.

Um 22.44 Uhr stemmen Captain Plüss und Verteidiger Jobin den Pokal in die Höhe. Es ist ihre letzte Amtshandlung für den SC Bern. Mit der ultimativen Krönung ihrer Berner Zeit. (dst)

Der allzu kurze Sommernachtstraum: YB an den Toren zur Champions League

Der Schrei nach dem Tor und das Schweigen nach dem Eigentor. Lotombas Treffer (links), Nuhus Missgeschick. Fotos: Keystone

Erst ist der Schrei, später das Schweigen. Mit einem Tor in letzter Sekunde schicken die Young Boys ihren Anhang Anfang August in einen drei Wochen währenden Traum. Jordan Lotombas eruptiv bejubeltes 2:0 im Rückspiel gegen Dynamo Kiew ist vor allem ein Fehlgriff des gegnerischen Keepers – YB ist das egal, denn nach dem 1:3 im Hinspiel in der Ukraine ist der kuriose Treffer der Türöffner zum Playoff der Champions League. Plötzlich ist sie ganz nah, die Sternenliga. Messis Barcelona, Neymars PSG oder doch Ronaldos Madrid? Und das Glück meint es weiter gut mit den Bernern, es lässt sie Giganten wie Liverpool, Knacknüsse wie Sevilla umschiffen und auf ZSKA Moskau treffen. Gegen die Russen gehen die Young Boys voller Selbstvertrauen ans Werk, im Hinspiel in Bern sind sie wacher, stärker, besser. Allen voran Verteidiger Kasim Nuhu, der gross aufspielt – und in der Nachspielzeit per Bogenkopfball ins eigene Tor trifft. Schockstarre und Stille. Eine Sache von Sekunden, eine Tragweite von Tagen. Denn die Reaktion im Rückspiel bleibt aus, die Champions League ein Traum. Die Gruppenphase in der Europa League ist ein Trostpflaster, verläuft aber glanzlos. Doch YB vermag den anfänglichen Schwung aus Europa mit in die Meisterschaft zu nehmen, hält sich bis im Winter souverän an der Spitze und bleibt auch im Cup unbeschadet. (mrm)

Goldene Läufe von Aerni und Feuz: Zwei Berner prägen die Heim-WM in St. Moritz

Zwei Berner WM-Goldmedaillen: Die unerwartete von Luca Aerni und die erhoffte von Beat Feuz. Foto: Keystone

Der Lauf des Lebens. Jeder Skifahrer sehnt sich nach ihm, gelingt er an einem Grossanlass, umso besser. Luca Aerni aus Grosshöchstetten liegt nach der Abfahrt der alpinen Kombination auf dem 30. Rang. Es ist WM in St. Moritz, und was der 23-Jährige danach zeigt, darf getrost als Lauf des Lebens bezeichnet werden. Er absolviert den Slalom als erster Starter und wird von keinem der folgenden Athleten geschlagen, nicht von Marcel Hirscher, nicht von Alexis Pinturault und auch nicht vom bei Halbzeit führenden Romed Baumann. Aerni gewinnt 0,01 Sekunden vor Hirscher, sein WM-Gold ist eine Sensation, auch weil er sich nur hauchdünn überhaupt für das Rennen qualifiziert hatte.

Die WM avanciert zu Berner Festspielen, am Vortag hat ein anderer auf der obersten Stufe des Podestes gejubelt: Beat Feuz. Einen Tag nach seinem 30. Geburststag krönt er seine Karriere. Er hält dem riesigen Druck stand und gewinnt Gold in der Königsdisziplin Abfahrt auf jener Piste, die ihm so sehr liegt. Feuz distanziert auf der Corviglia Erik Guay um 12 und Max Franz um 37 Hundertstel. Ein logischer Triumph – oder auch nicht: Nach unzähligen Operationen am linken Knie grenzt es an ein Wunder, dass er überhaupt noch Skirennfahrer ist. Den Emmentaler hält das nicht davon ab, das Kunststück zum richtigen Zeitpunkt zu vollbringen: den Lauf des Lebens. (dgr) (Der Bund)