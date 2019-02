«Wie auf dem elektrischen Stuhl»

Ingemar Stenmark, welcher der folgenden Titel würde am besten zu Ihrer Biografie passen: «Der Kannibale», «Der Schweiger» oder «Die Ausnahme»?

Kannibale? Ist das Ihr Ernst? Wie kommen Sie darauf?

Weil Sie alles gewinnen wollten, wie einst Radprofi Eddy Merckx.

Okay, das stimmt. Aber ich war doch viel zu lieb.

Einverstanden.

Der Titel «Die Ausnahme» passt gut. Ich machte viele Dinge anders als meine Gegner. Ich zog mich meistens zurück, war im Training kreativ. Manchmal spannte ich ein Seil zwischen zwei Bäumen und balancierte darauf mit Gewichten, um die Stabilität zu verbessern. (Überlegt) Wobei mich wohl die meisten als «den Schweiger» bezeichnen würden.

Ihre simplen Ja- und Nein-­Antworten waren legendär.

Ich schwieg früher quasi in mehreren Sprachen, (lacht) das ­haben die Leute immer wieder über mich geschrieben.

Waren Sie wirklich so ­schüchtern, wie Sie wirkten?

Eigentlich schon, jedenfalls zu Beginn meiner Karriere. Später wurde ich offener, aber ich hielt mein Image aufrecht, denn so konnte ich sicher sein, dass die Journalisten nicht zu viel von mir erwarteten. Interviews waren für mich eine Qual, ich hatte Angst vor der Aufmerksamkeit.

Die schwedischen Boulevardmedien berichteten aggressiv.

Fakten wurden abgeändert, einiges wurde sogar erfunden. Aber ich war daran mitschuldig, weil ich kaum etwas preisgab von mir. Die Journalisten wurden von ihren Chefs unter Druck gesetzt, sie mussten spektakuläre Geschichten liefern. Einige verfolgten mich, vor allem nachdem ich geheiratet hatte.

Ihre erste Frau wurde als Hexe bezeichnet...

...weil ich eine Zeit lang keine Rennen gewann. In Schweden hatte ich irgendwann keine Ruhe mehr, nicht einmal mehr bei mir daheim in Tärnaby. Ich fühlte mich nicht mehr wohl, deshalb wanderte ich nach Monte Carlo aus. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, ich lebte 26 Jahre dort. Weil es dort fast nur Prominente hat, interessierte sich niemand für mich.

Dem Druck hingegen konnten Sie nicht entfliehen.

Nein. Es war manchmal wie auf dem elektrischen Stuhl.

Stenmark holt sich in Lake Placid 1980 Olympia-Gold im Slalom. Bronze ging an den Schweizer Jaques Lüthy (l.) und Silber an Phil Mahre. (Bild: Keystone)

Warum?

Weil von mir nicht nur erwartet wurde, dass ich gewinne, sondern dass ich brillant gewinne. Ich erinnere mich, dass ich in Wengen einmal nur mit ein paar Hundertsteln Vorsprung siegte. Die ersten Fragen der Reporter waren: Was ist passiert? Wieso so knapp? Nach all den Erfolgen waren die Erwartungen gewaltig, aber ich legte mir auch selbst extrem viel Druck auf.

Wie gingen Sie damit um?

Indem ich Distanz hielt zu den Journalisten, zu den Fans. Ein zweiter Platz war für mich grundsätzlich kein Desaster. Aber weil zunächst nur drei Rennen pro Disziplin für den Gesamtweltcup gewertet wurden (später waren es fünf), war mir Ende der 1970er bereits klar, dass ich diesen, wenn alles normal läuft, kein viertes Mal gewinnen würde. Deshalb zählten für mich nichts anderes als Siege.

Selbst Sie hatten Phasen, in denen Siege seltener waren. Wie empfanden Sie diese?

Ich konnte diese Zeiten fast mehr geniessen. Es war für mich grundsätzlich alles in Ordnung, ich hatte alles gewonnen, was ich gewinnen wollte. Nach den Olympiasiegen 1980 war ich mir sicher, dass ich keine vier weitere Jahre mehr fahren würde. Die Motivation war weg.

Und doch fuhren Sie noch neun Jahre weiter – weshalb?

(Überlegt lange) Ich weiss es nicht genau. Vielleicht, weil ein früher Rücktritt verrückt gewesen wäre. Am Geld jedenfalls lag es nicht, es gab zu meiner Zeit noch kaum welches zu gewinnen. Ich erhielt nur vier Paar Ski pro Winter. Den Antrieb zu haben, nie verlieren zu wollen, ist nicht so leicht, wie viele denken. Marcel Hirscher ist in dieser Hinsicht ein Phänomen.

Erkennen Sie sich in Hirscher wieder, weil er dauernd gewinnt und fast nie ausfällt?

Seine Stabilität ist unglaublich, und dies war auch meine Stärke. Sonst aber kann man uns nicht vergleichen, dafür hat sich die Sportart zu stark entwickelt. Hirscher ist technisch den anderen nicht hoch überlegen, aber er macht weniger Fehler. Und wenn er doch einmal einen macht, kann er ihn mit seiner Kraft korrigieren. Etwas aber ist tatsächlich ähnlich wie bei mir: Viele seiner Gegner kapitulieren bereits vor dem Rennen. Sie glauben nicht daran, ihn schlagen zu können.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn er nach einem 6. Platz davon spricht, das Skifahren verlernt zu haben?

Das hätte ich bestimmt nie gesagt. Ich weiss nicht, wie Hirscher funktioniert, ich habe nie mit ihm gesprochen.

46 Weltcup- Siege im Riesenslalom feiert der Schwede in seiner Karriere. (Bild: Giuliano Bevilacqua/Sygma via Getty Images)

Sie kennen ihn nicht?

Nein. Aber ich weiss, dass er meinen Rekord brechen wird. Doch dann wird Mikaela Shiffrin kommen und ihn nochmals klar überbieten. Sie wird über 100 Rennen gewinnen, daran zweifle ich nicht. Früher war mir der Rekord sehr wichtig, mittlerweile ist er mir eigentlich egal.

Besuchen Sie noch Rennen?

Skirennen schaue ich gerne im Fernsehen. Was würde ich vor Ort sehen? Zwei oder drei Tore vielleicht. Zudem ist das ganze Drumherum nichts für mich, die vielen Leute schrecken mich ab. Das letzte Mal mit dabei war ich vor über zehn Jahren in Kitzbühel, aber ich hatte schon da das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Es wäre anders, wenn ich eine berufliche Funktion hätte und an die Rennen reisen müsste. So aber stellte ich mir die Frage: Was tue ich eigentlich hier?

Sie hätten als TV-Experte arbeiten können.

Ja, aber ich wollte hinaus aus dem Hamsterrad, ein anderes Leben, nicht wieder Winter für Winter an die gleichen Orte reisen.

In Are fahren Sie nächste Woche das Legendenrennen – mit Ambitionen?

Man sollte nicht zu viel erwarten, ich stehe nicht mehr oft auf den Ski. (Überlegt) Aber immerhin tragen wir nun alle einen Helm. Dass wir das früher nicht gemacht haben, ist wahnsinnig.

«So grosse Angst hatte ich sonst nur noch in Thailand.»

Sie haben eine einzige Abfahrt bestritten in Kitzbühel. Ging es darum, mit Ihrem Image des Angsthasen aufzuräumen?

Sicher nicht. Ich wollte Punkte holen für die Kombination.

Es hätte leichtere Abfahrten gegeben, um einmal im Leben eine Kombination zu bestreiten.

Es war mir auch nicht wohl am Start. Vor mir waren viele Fahrer ausgeschieden, einige hatten sich verletzt. Es war gefährlich, ich fuhr fast nur aufrecht und verlor über zehn Sekunden. So grosse Angst hatte ich sonst nur noch in Thailand.

Was ist da passiert?

Ich besass in Thailand ein Haus und war an Weihnachten 2004 dort in den Ferien. Es gab eine Tsunami-Warnung, deshalb lief ich rechtzeitig auf einen kleinen Hügel und wartete. Bei uns im Ort sind keine Menschen gestorben, aber in der Nähe wurde alles verwüstet. Ich sah die Welle vom Hügel aus, sie war gewaltig. Vor allem ihre Kraft, mit der sie auf die Mauern schlug. Obwohl mir nichts passiert ist, spreche ich nicht gerne darüber.

War dieses Interview nun auch eine Qual für Sie?

Es war nicht allzu schlimm. So richtig an die Öffentlichkeit gewöhnt habe ich mich nie.

Sie nahmen in Schweden sogar an der Show «Let’s Dance» teil.

Und ich gewann, obwohl ich kein guter Tänzer bin. Tanzen kann jeder lernen, ich hatte zudem eine Partnerin, die Profi ist. Das Publikum entschied mit Anrufen über das Resultat, offenbar haben viele für mich angerufen.

Wäre also «Der Entertainer» der beste Biografietitel?

(lacht) Nicht übertreiben.

