Suter: «Ich bin schon auch ein bisschen überrascht»

Die Bronzemedaille im Super-G war eine Überraschung. Nach guten Zeiten in den Trainings war Corinne Suter die Schweizer Hoffnungen in der Abfahrt. Und sie hielt dem Druck stand. Die wurde mit 26 Hundertstel Rückstand Zweite hinter Ilka Stuhec. Bronze ging an Lindsey Vonn.

«Ich wusste, dass ich heute eine Medaille gewinnen kann», sagte Suter im Zielraum gegenüber SRF. «Ich bin meine Fahrt gefahren und war schon überrascht, dass es für einen Platz soweit vorne gereicht hat.» Sie habe einen Fehler gemacht und dachte es habe mehr Zeit gekostet. Was nur ohne diesen Fehler dringelegen hätte. (tzi)