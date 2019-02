«Perfekter Abschluss» für die Ski-Queen

Nach 82 Weltcupsiegen und 11 Medaillen an Grossanlässen ist Schluss für die grosse Speed-Dominatorin des letzten Jahrzehnt. Die 34-jährige US-Amerikanerin hört auf ihren Körper und beendet per sofort ihre Karriere. Vor ihrem letzten Rennen liess sie sich von Aksel Svindal inspirieren. Der Norweger fuhr am Samstag sein letztes Rennen und holte Abfahrtssilber bei den Herren.

«Wenn Aksel das schaffen kann, kann ich das auch», sagte die Amerikanerin nach dem Rennen. Die Abfahrt sei der perfekte Schluss ihrer Karriere, so Vonn weiter. Sie habe auch noch gar nicht ganz realisiert, dass es nun mit ihrer Karriere vorbei sei. Das ganze Interview sehen sie oben im Video. (tzi)