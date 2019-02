Die Athleten sind wie Hengste

Wieso sind Mikaela Shiffrin und Marcel Hirscher so gut? Weshalb dominieren sie seit vielen Jahren in schier unglaublichem Ausmass? Es gibt zig Gründe. Ein wichtiger Teil im Erfolgspuzzle ist die Betreuung. Beide haben gemerkt, dass sie neben den Trainern zusätzliche Inputs brauchen, so ist bei Hirscher stets der Vater dabei, bei Shiffrin die Mutter. Inputs können in skitechnischer Hinsicht wichtig sein, aber auch in psychologischer. Es kann einem ein Gefühl der Sicherheit geben, wenn eine vertraute Person an der Seite ist. Michelle Gisin hilft es als nach wie vor unerfahrener Abfahrerin extrem, wenn sich Schwester Dominique im Team aufhalten darf. Bei Federica Brignone ist der Bruder dabei: als Bezugsperson, zum Reden, um Spass zu haben. Vor allem dank ihm hat sie die Freude am Sport wieder gefunden.

Der Trend zeigt überhaupt in Richtung Individualisierung. Auffallend oft sind es Familienmitglieder, die als Betreuer tätig sind. Geborgenheit ist wichtig, viele Fahrer brauchen ein Heimatgefühl, weil sie monatelang unterwegs sind. Marco Odermatts Vater und auch ich, wegen meines Sohnes Elia, schauen immer mal wieder im Schweizer Riesenslalomteam vorbei. Das kann anregende Diskussionen geben mit den Trainern; auch sie schätzen andere Denkweisen.

Manchmal kommen mir die Athleten wie Hengste vor, die man zügeln und richtig steuern muss. Das kostet Kraft und ist anspruchsvoll, nicht jeder Trainer kann das. Wenn sich ein Athlet dann nicht richtig wohlfühlt, leidet er darunter und kann gar verloren gehen. Das hat Swiss-Ski erkannt: Beim Verband ist man viel offener geworden gegenüber der Betreuung von aussen. Zentral ist, dass in den Trainerlehrgängen noch stärker auf die Vielseitigkeit geachtet wird: Heute ist ein Trainer nicht einfach ein Analytiker, er muss auch Vaterfigur sein, Kollege, Spassmacher. Auf solche Faktoren wird noch immer zu wenig Wert gelegt.

Aber man darf es nicht übertreiben, eine externe Betreuung muss in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Skifahren ist zwar ein Einzelsport, aber eben kein klassischer. Die Mannschaft darf nicht unter dem Alleingang eines Athleten leiden. Lara Gut-Behrami war eine Zeit lang kaum ins Team integriert – gebracht hat das niemandem etwas. Man braucht den Vergleich. Hirscher ist ein gutes Beispiel: Er hat zwar seine eigenen Leute um sich, trainiert aber oft mit den anderen Österreichern; unter den Trainern gibt es regen Austausch. Das ganze Jahr hindurch mit einem Privattrainer Kondition zu büffeln, ist der falsche Ansatz. Viel besser trainiert man die Physis im Team und treibt sich gegenseitig an. Sich vom nationalen Verband ganz abzunabeln – ich glaube nicht, dass das je funktionieren wird, nur schon aus organisatorischen Gründen. Und wer ganz auf sich gestellt ist, muss auch alles selbst bezahlen. Der Druck würde gewaltig, das könnte einen Fahrer und die Familie in den Ruin treiben.

Ich höre oft vom norwegischen Modell: dem kleinen, familiär geführten Team. Das ist gut und recht, aber ich habe einen anderen Ansatz. Swiss-Ski setzte in der Vergangenheit zu sehr auf kleine Zellen mit ein paar wenigen Fahrern. Ich bevorzuge eine grosse Gruppe, vielleicht mit zehn Athleten, in der es Spielraum gibt für individuelle Ansätze. Ich glaube nicht, dass sich die Besten von den weniger schnellen Fahrern herunterziehen lassen. Gegen Ende meiner Karriere kam Michael von Grünigen ins Team – ich hätte sagen können: Mit dem trainiere ich nicht. Aber ich konnte von Mike profitieren, von seiner jugendlichen Dynamik.

In einem grossen Team ist tendenziell auch die Stimmung besser, weil es mehr Ansprechpartner gibt, mehr Ablenkung. Zu meiner Zeit ging die Mannschaft nach dem Training Fussball spielen oder fischen, und, das kann ich versichern, auch bei uns gab es wie heute bei den Schweizer Abfahrern sehr unterschiedliche Typen. Was im Abfahrtsteam falsch läuft, kann ich nicht schlüssig beurteilen. Klar ist, es braucht den Trainer als Dirigenten, aber es braucht die Mannschaft als Orchester, welche die Musik macht. Vielleicht fehlt ein wenig die Lockerheit, der Enthusiasmus. Bei uns war das anders: Wir gingen nach dem Winter sogar noch gemeinsam in die Ferien. (Tages-Anzeiger)