Stucki siegt souverän, Aufatmen bei Wenger

Mit Christian Stucki hat drei Wochen vor dem Eidgenössischen» in Zug einer der Mit­favoriten nach seiner Knieverletzung im Mai ein erfolgreiches Comeback gegeben. Beim Bözingenberg-Schwinget ob Biel setzte er sich gegen allerdings bescheidene Konkurrenz mit sechs Siegen souverän durch. Der Härtetest für den 34-Jährigen folgt nun am nächsten Sonntag beim «Berner Kantonalen» in Münsingen.