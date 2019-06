Viel mehr als nur das Team Peter Sagans

Sagan und die Tour de Suisse, das ist fast schon eine Symbiose. Die Rundfahrt profitiert von seiner Prominenz. Er zahlt mit Siegen zurück: In Murten feiert er Nummer 17, übernimmt auch das Leadertrikot. Ob ihn das freue? «Natürlich», sagt er, «aber noch lieber hätte ich das Maillot jaune an der Tour de France!» Sagan werden solche Sprüche verziehen, das Lausejungen-Image kultiviert der dreifache Weltmeister auch mit 29 noch glaubhaft.

Jugendlich mutet auch seine Unbekümmertheit an. Dabei hätte er durchaus ins Zweifeln kommen können dieses Jahr. Im Frühjahr lief es nicht, wie er sich das gewohnt ist. Bei den Klassikern war er immer involviert, wenn diese entschieden wurden. Aber nie der, der im Ziel jubelte.

Erst Sagans dritter Erfolg



Noch überraschender als Sagans Baisse selber war, dass sie keinen Einfluss auf sein Team hatte. Bora-Hansgrohe steht jetzt bei 26 Saisonsiegen, den Rekord von 33 aus dem vergangenen Jahr wird man spielend übertreffen.

Doch Sagan spielte bei dieser Erfolgsserie bislang nur eine Nebenrolle. Murten erlebte seinen erst dritten Saisonsieg. Mit dieser Kadenz wäre er niemals auf die 112 Profisiege gekommen, die in seinem Palmarès stehen.

Andere Teams mit einem strauchelnden Star durchleben eine Krise. Bei den Deutschen sorgten die Fahrer der zweiten Reihe dafür, dass das Gegenteil der Fall ist. Den Sprintern Georg Bennett und Pascal Ackermann glückten sieben respektive fünf Siege. Maximilian Schachmann war der Aufsteiger des Frühjahrs, gewann ebenfalls fünfmal. Auch Emanuel Buchmann, die nächste deutsche Rundfahrtenhoffnung, holte zwei Siege – und beendete am Sonntag das Critérium du Dauphiné auf Rang 3.

Da kam also einiges zusammen beim Team, das seit 2017 in der Aussenwahrnehmung primär das «Team Sagan» war.

Vor 2017 war Ralph Denk Chef einer bescheidenen Continental-Pro-Mannschaft. Dann fand er einen zweiten Hauptsponsor und wagte den mutigen Schritt: Er machte Sagan ein Angebot, das der nicht ablehnen konnte. «Wir waren ein Zweitligateam. Da habe ich das Scheckbuch weit aufmachen müssen», sagt Denk und fügt dann an: «Ich habe immer gesagt, dass wir uns so schnell wie möglich vom Team Sagan weiterentwickeln müssten. Als ich ihn verpflichtete, stärkte ich auch die zweite Reihe, mit Buchmann, Ackermann oder Mühlberger. Mit ihnen arbeiteten wir intensiv - und hatten Ruhe, weil alle auf Peter schauten.»

Zu diesen Fahrern gehört auch Patrick Konrad. Der Österreicher hat an der Tour de Suisse ein hohes Ziel: einen Podestplatz im Schlussklassement. Er sagt: «Einige von uns wurden nun während fünf Jahren aufgebaut. Jetzt ernten wir den Erfolg.» Und Erfolg zieht weiteren Erfolg an. «Es ist einfacher, sich im Feld zu bewegen, weil sich die Gegner nun auch an uns orientieren», so Konrad. Das gilt auch bei der Fahrer-Rekrutierung. Denk muss nicht mehr mit dem Scheckbuch wedeln. «Nun verzichtet ein Rennfahrer auch mal auf ein paar Euro, um bei uns fahren zu können. Schmerzensgeld muss ich keines mehr bezahlen», sagt er.