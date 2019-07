«In Katar war es wie im Backofen»

Was ist das heisseste Rennen, das Sie bestritten haben?

An der WM in Katar, wie in einem Backofen. Im Vergleich dazu war es heute komfortabel, wir hatten überall Helfer mit Eissocken und Bidons am Strassenrand.

Wonach gelüstete es Sie in dieser Hitze am meisten?

Nach einem Bad im Pool. Das nahm ich dann auch gleich, als wir im Hotel ankamen. Morgen soll es noch heisser werden. Dann haben wir die Alpen erreicht und es sollte zumindest bezüglich Temperaturen etwas besser werden.

22. Juli 2019, 2. Ruhetag

Wie war Ihr Tag?

Der Ruhetag geht immer schneller vorbei als jeder andere. Ich dachte fast ein wenig wehmütig an den ersten zurück, weil der so cool gewesen war.

Sie werden vom Teamkoch verköstigt. Wie französisch ist das Essen?

Unser Teamkoch ist Amerikaner. Darum nicht so. Er kocht oft ­glutenfrei, viel Reis, was mir gut bekommt, besser als Pasta. Am Donnerstag brachte Teamkollege Ladagnous, er kommt aus Pau, Gänseleber mit – ich verzichtete, gab meine Portion an Marc Madiot weiter. Wie auch das Glas Wein, der sagt mir generell noch nichts. Unser Koch bäckt auch selber Brot, das ist wichtig für mich, weil ich das liebe. Das ist sonst schwierig in Frankreich, weil es nur Weissbrot gibt.

Lesen Ihre Teamkollegen am Morgen alle «L’Equipe»?

Ja, schon. Die meisten auf dem iPad. Ich lese die Zeitung meist im Village vor dem Start, damit ich up to date bin über alle Gerüchte, die ich sonst nur auf Twitter lese.

Wie viel Geld würden Sie jetzt auf einen Tour-Sieger Pinot setzen?

Ich habe ein gutes Gefühl. Mehr will ich dazu bis am Samstagabend nicht sagen, dann sehen wir, wo wir stehen. Wir wollen es ja nicht verschreien.

21. Juli 2019, 15. Etappe

Wie war Ihr Wochenende?

Super. Es hätte nicht besser ­laufen können für uns. Jetzt ist Thibaut wieder in Reichweite fürs Podium. Und wenn Alaphilippe weiter ­eingeht, ist alles möglich.

Beschreiben Sie, was Sie am Samstag am Col du Tourmalet erlebten.

Es war eine Hammerstimmung. Ich hatte am Anfang der Etappe gearbeitet und mich dann etwas zurückfallen lassen, um die Stimmung voll aufsaugen zu können. Alle riefen: «Thibaut a gagné!» Ich genoss es, machte die Welle mit den Fans. Wenn man diese Freude und Begeisterung sieht, das ist schon eindrücklich. Und der Anstieg geht erst noch schneller vorüber. Nun haben die Franzosen Blut geleckt. Das wird ein Riesenspektakel in den Alpen.

Wie sachte wurde Pinots ­Etappensieg gefeiert?

Gar nicht. Wir hatten am Samstag einen langen Transfer, erreichten erst um 21 Uhr das Hotel. Dann noch Massage und Nachtessen. Im Bus konnten wir so aber ­immerhin noch etwas den Tag ­Revue passieren lassen. Am Sonntag auf dem Weg zum Ruhetag in Nîmes haben wir uns aber ein Bierchen gegönnt – für das ganze Wochenende.

19. Juli 2019, 13. Etappe

Wie war Ihr Tag?

Eigentlich freue ich mich ja auf die Zeitfahrtage. Aber nachdem die vergangenen Zeitfahren nicht so gut gelaufen waren, hatte ich gemischte Gefühle. Es war ein megaheikles Zeitfahren. Dann der Sturz – danach galt Safety first. Angesichts dessen war es von der Leistung her nicht so schlecht. Ich möchte fast schon sagen: ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben auch bei meiner Sitzposition noch zwei Sachen erkannt, die wir ändern werden. Das gibt mir sogar ein bisschen Vertrauen, dass es ­wieder gut kommt.

Gibt es nun noch eine Etappe, auf die Sie sich besonders freuen?

(lacht) Paris. Es wird schwierig, noch eigene Ambitionen zu hegen. Auf der flacheren Etappe rund um Nîmes könnte es wieder mit dem Wind heikel werden, also werde ich da eingespannt sein. Ehrlich gesagt freue ich mich auf die Bergankunft am Samstag!

18. Juli 2019, 12. Etappe

Wie war Ihr Tag?

Sehr gut. Mein Ziel war es, durchzukommen, ohne gross Kraft zu verschwenden. Das gelang mir.

Beginnt die Vorbereitung aufs Zeitfahren bereits am Vorabend?

Eher schon ein paar Tage früher. Der Osteopath behandelt mich speziell, lockert jene Körperpartien, die in der Zeitfahrposition besonders beansprucht werden. Am Vorabend passiert das dann noch einmal. Die Ernährung bleibt genau gleich, obwohl die Renndistanz viel kürzer ist.

Was trauen Sie sich zu?

Schwierig zu sagen. An der Tour ist das Niveau immer brutal hoch. Es kann sehr weit nach vorne reichen. Die Top 5 sind sicher in Reichweite, mein Ziel. Und wenn man erst einmal dort vorne ist, ist gegen oben alles offen.

Vermissen Sie manchmal das Schweizerdeutsch?

Nein. Ich habe mit Mathias Frank und Michi Schär Schweizer Freunde im Feld, mit denen ich täglich ein paar Worte wechsle – wie auch mit meiner Freundin am Telefon. Aber es stimmt schon: Man denkt und lebt im Französischen – was aber nicht so schlecht ist.

17. Juli 2019, 11. Etappe

Wie war Ihr Tag?

Ganz gut. Wir setzten das um, was wir am Montagabend besprochen hatten. Konkret: Ich kümmerte mich im Finale um Thibaut Pinot. Wir kamen gut durch, derweil es hinten einige Stürze gab – was auch zeigt, dass unsere Arbeit nicht vergebens ist.

Toulouse ist die erste Grossstadt dieser Tour. Welches ist Ihre liebste in Frankreich – ­abgesehen von Paris?

Paris kenne ich gut. Ansonsten, da muss ich ehrlich sein, bin ich kein Spezialist. Ich habe gehört, Colmar sei schön, und Annecy.

Haben französische Radprofis besondere Tics?

Thibaut isst Gummibärchen direkt im Ziel – wie Sagan. Das ist nicht so schlecht – schneller Zucker. Und: Unsere Kleider sind weiss. Die Handschuhe und ­Socken aber recht schnell nicht mehr. Darum gibt es alle fünf bis sieben Tage je ein neues Paar.

Welche Abläufe sind anders bei Groupama-FDJ?

Bei BMC war im Ziel immer ein Riesenstress, wir Fahrer wurden mit Autos ins Hotel transportiert. In diesem Team sind wir beim Duschen alle so schnell, dass der Teambus immer als einer der ersten losfahren kann. Das ist praktisch.

16. Juli 2019, Ruhetag

Wie war Ihr Tag?

Sehr gut, zum Glück. Eine lockere Runde auf dem Zeitfahrvelo. Ein paar Medienverpflichtungen. Mittagessen. Etwas Zeit am Pool. Massage auf der Terrasse. Das tönt ja fast wie Ferien! Aber es ist eben nur ein Tag – morgen geht es wieder mit dem Ernst des Lebens weiter.