Die akzeptierte Heldentat

Einen grösseren Teppich rollte die Tour de France noch keinem Fahrer aus. Eddy Merckx in Übergrösse auf Hauswänden. Merckx auf 1000-fach verteilten Velohütchen. Merckx in Echt an Start und Ziel und an den Siegerehrungen. Mit dem Grand Départ in Brüssel ehrte die Tour einen ihrer Grössten – Merckx gehört zusammen mit Jacques Anquetil, Bernard Hinault und Miguel Indurain zum erlauchten Kreis der fünffachen Gesamtsieger.