«Bardets Angriff für die Show»

Ihr Ex-Teamkollege Michael Schär fuhr fast 200 Kilometer voraus. Neidisch? Nein, gar nicht! An einem Tag wie heute, nur zu dritt auf diesen ­langen, geraden Strassen. Da war ich froh, konnte ich mich im Feld verstecken. Ausser TV-Präsenz kannst du da vorne nichts abholen. Michi sagte mir danach: «Ob ich für meinen Leader im Feld zuvorderst fahre oder in der ­Spitzengruppe, kommt auf das Gleiche heraus.» Recht hat er, dass er sich zeigt – und Spass hat.

Die Tour in einem französischen Team. Was ist anders? Die Erwartungen der Fans sind viel grösser. Ich merke, dass mein Name am Strassenrand viel öfter gerufen wird. Und: «Wir glauben an euch!», «Passt gut auf Thibaut auf!» Und wenn wir im Hotel ankommen: Da sind 50 Leute, die auf Autogramme warten.

Baguette oder Croissant? Keines von beidem. Lieber dunkles Brot aus der Schweiz – das Beste, was es gibt.

8. Juli 2019, 3. Etappe

Wie war Ihr Tag?

«Fast and Furious» war heute das Motto. Wir hatten mehrheitlich Rückenwind, entsprechend schnell wurde gefahren. Ich hatte vor dieser Etappe recht Respekt. An der Tour de Romandie hatte mir ein Teamkollege ein ­Video von der Strecke gezeigt, ich dachte: Boah, an dem Tag wird es ein richtiges Massaker geben. Zum Glück gab es keine grossen Stürze. Ich musste zwei-, dreimal hinter kleinen Stürzen abbremsen. Ansonsten kam ich aber gut durch.

Es ging durchs Champagnerland. Wie haben Sie es mit Schaumwein?

An diese Region habe ich Erinnerungen aus meiner U-23-Zeit, am Chrono Champenois fuhr ich aufs Podest. Dafür erhält man eine riesige Champagnerflasche. Ich suchte danach einen Anlass, an dem ich diese mit Familie und Freunden teilen konnte. Denn ich bin gar kein Freund von Champagner. Andererseits: Wenn man einen Grund zum Feiern hat, muss es fast eine Flasche Champagner sein.

Nach dem Auftakt in Belgien: Fühlt sich die Tour anders an auf Frankreichs Strassen?

Nicht unbedingt. Am Grand Départ hat es immer extrem viele Leute – heute aber doch auch. Denn die Strassen sind anders: In Frankreich hat es keine Betonplatten-Strassen wie in Belgien – dafür viel mehr Verkehrsinseln und so.

7. Juli 2019, 2. Etappe

Wie haben Sie den Tour-Start in Brüssel erlebt mit der ­Auftaktetappe am Samstag und dem Mannschaftszeitfahren am Sonntag?

Der Auftakt war gut. Unser Ziel war es, ohne Probleme durch­zukommen, nicht zu viel Zeit zu verlieren – oder sogar Zeit zu gewinnen auf die grössten Kon­kurrenten. Das klappte ganz gut. Die erste Etappe ist immer meganervös, weil das Maillot jaune auf dem Spiel steht und der erste Etappensieg – es ist halt die Tour de France. Man sah es, als das Team Bora-Hansgrohe von Peter Sagan auf einem Pavé-Sektor richtig schnell fuhr: Sofort zerriss es das ganze Feld. Genau deshalb müssen wir immer sehr aufmerksam sein.

Wie belgisch war denn nun dieser Grand Départ?

Sehr belgisch. Die Tour erwies Eddy Merckx damit eine riesige Ehre. Und ich konnte erstmals die Stadt Brüssel entdecken. Ich war zwar schon gefühlte fünfzig Mal hier am Flughafen ange­kommen. Aber in der Innenstadt war ich noch nie gewesen. Jetzt konnte ich sie auf dem Velo entdecken – sie gefiel mir sehr gut.

Welche Belohnung erhielten Sie für Ihre Arbeit als «Lokomotive» im Teamzeitfahren?

Die gleiche wie alle Fahrer des Teams: eine Mousse au Chocolat, die mir sehr geschmeckt hat. Unsere Teamköche verwöhnen uns bestens.