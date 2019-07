Tour-Mitfavorit gibt unter Tränen auf

Unterwegs lässt sich der Tour-Mitfavorit das linke Bein einbinden. (Video: SRF)

Sein Team teilte später auf Twitter mit, Pinot habe sich bereits am Donnerstag einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Sein Zustand am Freitag habe sich demnach nicht gebessert, er konnte schon vor dem Start nur schlecht laufen. Dennoch versuchte der verletzte Radprofi offenbar zu retten, was nicht mehr zu retten war.

Dritte Aufgabe in Folge

Damit bleibt Pinot der grosse Pechvogel. Der Tour-Dritte von 2014, der noch nie in seiner Karriere das Gelbe Trikot getragen hat, musste bei seiner siebten Teilnahme bereits zum vierten Mal aufgeben. 2013 verlor er in den Pyrenäen viel Zeit und stieg nach der Etappe auf den Mont Ventoux aus. 2016 stoppte ihn eine Bronchitis, ein Jahr später konnte er die 17. Etappe nicht beenden.

Am Giro d'Italia im vergangenen Jahr war sein Aus besonders bitter. Zwei Etappen vor Schluss stoppte Pinot als Gesamtdritter eine Lungenentzündung. In der Folge konnte er nicht an der Tour de France teilnehmen.