Nadal locker weiter, Überraschung bei Frauen

Im Tableau der Frauen schied nach Angelique Kerber und Venus Williams eine weitere ehemalige Weltranglisten-Erste in der 1. Runde aus. Caroline Wozniacki (WTA 13) scheiterte nach einem perfekten Start in die Partie an der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 68) 6:0, 3:6, 3:6. Wegen einer erst gerade überstandenen Oberschenkelverletzung ging die Dänin mit Handicap ins Turnier. Kudermetowa, eine von 26 French-Open-Debütantinnen im Haupttableau, machte Wozniacki zudem mit offensivem Tennis das Leben schwer. Der 22-Jährigen gelangen 40 Winner.

Williams fängt sich

Serena Williams (WTA 10) verlor gegen die Russin Witalia Diatschenko (WTA 83) den ersten Satz, setzte sich aber schliesslich sicher mit 2:6, 6:1, 6:0 durch und feierte ihren 800. Sieg auf der WTA-Tour. Die 37-jährige Amerikanerin, die ihren 24. Major-Titel anstrebt, leistete sich in der Startphase wohl auch wegen der fehlenden Matchpraxis viele Fehler. Serena Williams hat im laufenden Jahr erst zehn Matches bestritten.