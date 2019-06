Vettel wird bestraft und verliert den sicheren Sieg

«Wir mussten den Crash vermeiden»

«Natürlich willst du so nicht gewinnen, aber ich habe bis zum Ende alles gegeben und gekämpft», sagte Hamilton vor der Siegerehrung: «Ich habe ihn zu dem Fehler gezwungen und er ist aufs Gras gefahren. Wir mussten den Crash vermeiden.» Vettel hatte überhaupt kein Verständnis für seine Strafe, war kaum zu beruhigen und stand sichtlich schlecht gelaunt auf dem Siegerpodest.

Vettel ging auf dem Circuit Gilles Villeneuve zum ersten Mal in diesem Jahr von Platz eins in Rennen – und verteidigte diesen beim Start souverän. Der Deutsche, der im Vorjahr als Polesetter auf der Île Notre-Dame im Sankt-Lorenz-Strom noch gewonnen hatte, beschleunigte am besten und liess zu Beginn weder dem Zweiten Hamilton noch seinem Scuderia-Stallrivalen Charles Leclerc eine Chance.

Während für Ferrari alles nach Plan lief, hatte Mercedes in den Stunden vor dem siebten Grand Prix der Saison mehr als gewünscht zu tun. Hydraulikprobleme am Motor Hamiltons führten dazu, dass sein Wagen zunächst aufwendig auseinander und dann wieder zusammengeschraubt werden musste. Auf der Einführungsrunde beklagte der 34-jährige Brite technische Schwierigkeiten, sein Renningenieur entgegnete am Funk jedoch: «Nein, du hast kein Problem.»

Bottas fällt ab

Vettel spulte auf dem 4,361 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs an der Spitze souverän sein Programm ab und profitierte vom starken Motor der Italiener. Bereits in den Trainings und im Qualifying hatte Ferrari im Dauerduell mit den Silberpfeilen den besseren Eindruck hinterlassen. Etwas mehr als zwei Sekunden betrug Vettels Vorsprung vor Hamilton konstant, dahinter hielt nur Leclerc den Kontakt zur Spitze. Der WM-Zweite Valtteri Bottas im zweiten Mercedes konnte zunächst nicht in den Kampf um die Podiumsplätze eingreifen.