Tod des Freundes trübt Leclercs Premiere

Premierensieg mit Trauerflor für Charles Leclerc: Der 21 Jahre alte Monegasse hat am Sonntag beim Grossen Preis von Belgien seinen ersten Grand-Prix-Erfolg eingefahren. Fast genau 24 Stunden nach dem tödlichen Unfall seines ehemaligen Rennkumpels und guten Freundes Anthoine Hubert auf dem legendären Kurs in Spa-Francorchamps verzichtete Leclerc in seinem Formel-1-Ferrari auf grossen Jubel. «Es ist schwer, so ein Wochenende zu geniessen. Trotzdem wird ein Traum wahr», sagte Leclerc und widmete den Erfolg Hubert: «Dieser Sieg ist für Anthoine.»