Tausende nehmen Abschied von Niki Lauda

An der Seite zwei seiner Söhne trat Laudas Witwe Birgit an den zwischen weissen und roten Blumengestecken in den Farben Österreichs aufgebahrten Sarg. Laudas Sohn Lukas legte den früheren Rennhelm seines Vaters auf dessen Deckel.

In einer langen Schlange, die bis in Seitenstrassen am Domplatz reichte, zogen anschliessend tausende Trauernden an dem Sarg vorbei, um Abschied von dem Motorsport-Idol zu nehmen.

Kurz, Hamilton und Rosberg

Zum Requiem kamen 300 Ehrengäste und Prominente, darunter der bisherige Bundeskanzler Sebastian Kurz, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der deutsche Schauspieler Daniel Brühl und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg sowie zahlreiche weitere Rennsportgrössen. Auch der vierfache deutsche Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel war angekündigt.

Die Trauerreden sollten Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die früheren Formel-1-Stars Alain Prost aus Frankreich und Gerhard Berger aus Österreich sowie Österreichs Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger halten.

Hunderte Sitzplätze und rund 3000 Stehplätze waren für Lauda-Fans, Trauernde und Touristen vorgesehen. Die Beisetzung nach dem Gottesdienst sollte im engsten Familienkreis stattfinden.

Mehrere Transplantationen nach Unfall

Lauda war am Montag vergangener Woche im Alter von 70 Jahren gestorben. Der dreifache Formel-1-Weltmeister litt seit seinem schweren Rennunfall 1976 auf dem Nürburgring an den gesundheitlichen Folgen. Damals war Laudas Rennwagen in Brand geraten, er überlebte knapp und mit schweren Verbrennungen.

Bevor er gerettet wurde, sass er fast eine Minute lang in den Flammen und atmete giftige Dämpfe ein. Dabei wurde seine Lunge verätzt. Im vergangenen August musste er sich einer Lungentransplantation unterziehen. 1997 und 2005 musste Lauda sich zudem zwei Nierentransplantationen unterziehen.

Geboren wurde Andreas Nikolaus Lauda, genannt Niki, am 22. Februar 1949. Grossvater und Vater waren wohlhabende Industrielle. Gegen die Widerstände seiner Familie machte Lauda seine Leidenschaft zum Beruf und wurde Formel-1-Pilot. Den Weltmeistertitel in der Motorsport-Königsklasse holte er 1975, 1977 und 1984.