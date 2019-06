Sogar Rosberg sagt: «Es handelt sich um eine verdiente Strafe»

Seinen Frust liess Vettel auf unkonventionelle Art und Weise freien Lauf. Zunächst parkte er sein Auto in der Boxengasse, anstatt des Parc fermé, wo die besten Drei des Tages ihre Autos abstellen müssen. Er liess das obligate Interview nach Rennschluss sausen, verschwand durch die Hintertüre. Und als wäre all das nicht schon skurril genug gewesen, schnappt sich der 31-Jährige die aufgestellten Pappzahlen vor den korrekt parkierten Boliden seiner Mitstreiter und stellte die Nummer 1 an jene Platz, wo sein Auto hätte stehen müssen.

Unmittelbar nach dem Rennen erhielt der Deutsche noch breite Unterstützung aus der Motorsportszene. «Das ist die schlimmste Entscheidung, die ihr jemals getroffen habt», twitterte der frühere MotoGP-Weltmeister Casey Stoner.

@F1 that is the worst decision you have ever made.It’s times like these we miss Charlie Whiting in F1. ???? — Casey Stoner (@Official_CS27) 10. Juni 2019

Nigel Mansell, Formel-1-Weltmeister des Jahres 1992, schrieb wie peinlich das ganze sei. «Es war keine Freude, dieses Rennen zu sehen. Zwei Champions fahren brillant, aber es endet mit dem falschen Ergebnis.»

Very very https://t.co/CJcFu85l7f joy in watching this race ,two champions driving brilliantly,will end in a false result. — Nigel Mansell CBE (@nigelmansell) 9. Juni 2019

Mit Jenson Button bliess ein weiterer vormaliger Formel-1-Champion ins gleiche Horn, indem er betonte, das es eine normale Rennsituation gewesen sei und Vettel zwar einen Fehler gemacht, aber er hat diese Strafe nicht verdient habe.

Ganz anderer Meinung war jedoch Nico Rosberg. Der ehemalige Teamkollege von Lewis Hamilton kritisierte in einem Videoblog seinen Landsmann für dessen Fahrverhalten. Vettel sei nach seinem Ausrutscher schlicht nicht sicher auf die Strecke zurückgekehrt. «Er denkt immer, dass er richtig liegt und will immer den anderen die Schuld geben. Das ist eine Schwäche von Vettel. Er stellt sich selbst nie in Frage», meint Rosberg. Die Strafe gegen den Scuderia-Star hält der Weltmeister von 2016 für «hunderprozentig verdient.» Auch wenn nicht viele seine Meinung teilen.