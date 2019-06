Mercedes lässt den andern keine Luft

1988–1991: McLaren

Es gibt ein Team, das den anderen nur Brosamen lässt. Und doch ist es die vielleicht aufregendste Zeit in der Formel 1. Ayrton Senna gegen Alain Prost, so lautet das teaminterne Duell bei McLaren, es ist ein feuriges, mitreissendes, mitunter gehässiges. Prost ist das Mass aller Formel-1-Dinge, als der Brasilianer 1988 kommt. Zwei Titel hat der Franzose schon geholt für den Rennstall aus Woking, der über allen steht. In acht Jahren bis 1991 holt dieser sieben Titel, durchbrochen wird die Phalanx nur 1987 von Nelson Piquet im Williams.

Ab 1988 haben also auch die beiden Lichtgestalten des Sports nur sich zum Kampf auf der Strecke. Senna gewinnt ihn in seinem ersten Jahr – weil die fünf schlechtesten Resultate gestrichen werden. In der Folgesaison ist die Stimmung angespannt – und beim zweitletzten Rennen in Japan auf dem Tiefpunkt. Senna muss gewinnen, um noch Chancen auf den Titel zu haben. Er will Prost in einer Schikane überholen, dieser wehrt sich, die Autos verhaken sich, Prost glaubt, Weltmeister zu sein. Senna lässt seinen Wagen anschieben, gewinnt – und wird disqualifiziert, weil er nach dem Unfall eine Abkürzung nahm.

Prost wechselt als Weltmeister zu Ferrari. 1990 und 1991 bringt Senna die dominante Phase von McLaren mit zwei Titeln – und einem Rammstoss gegen Prost 1990 in Japan – zu Ende.

1992–1994: Williams

Williams ist dreimal hintereinander das beste Team, Nigel Mansell und Prost sind die Weltmeister. Auch 1994 ist es das, doch das spielt eine Nebenrolle in dieser Saison, in der mit aller Wucht ein Loch in die Formel 1 gerissen wird. Senna, von McLaren gekommen, verunfallt in Imola tödlich. David Coulthard und für ein paar Rennen Mansell versuchen, den Unersetzlichen zu ersetzen. Sie sind erfolglos. Teamkollege Damon Hill dagegen feiert sechs Siege. Für den Titel reicht es dennoch nicht. Diesen schnappt sich Michael Schumacher im Benetton. Wird er ein Grosser?

1999–2004: Ferrari

Die erste Antwort gibt Schumacher 1995 mit seinem zweiten Titel. Doch so richtig startet der Deutsche nach der Jahrtausendwende durch. Wie bei Benetton auch bei Ferrari mit «Superhirn» Ross Brawn an seiner Seite, der vom Kommandostand aus brillante Strategien ausheckt, und mit Jean Todt als ihm freundlich gesinnter Teamchef wird er zum Überfahrer der Formel 1. Fünfmal in Folge krönt sich Schumacher zum besten Piloten der Königsklasse, er tut das mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Mit sieben Titeln ist er bis heute der erfolgreichste Fahrer. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Lewis Hamilton (5) und Sebastian Vettel (4).