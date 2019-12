Hamilton macht auch auf dem Töff eine gute Figur

Zusammen vereinen sie 15 Weltmeistertitel in den Königsdisziplinen Formel 1 und MotoGP. Sie gehören zu den Grössten ihrer Sportarten, haben die Geschichte dieser mitgeschrieben. Und kürzlich kam es zum Gipfeltreffen, Lewis Hamilton und Valentino Rossi trafen sich in Valencia, zu einem lockeren Plausch unter Champions. Und sie nutzten die Gelegenheit, umringt von Fotografen, mal einen Ausflug in andere Gefilde zu unternehmen.