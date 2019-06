Die Formel E gehört in die Schweiz

Engstirnigkeit ablegen

Klar ist: Will die Swiss E-Prix Operations AG, die die Lizenz an Schweizer Rennen bis 2027 hält, weitere durchführen, muss auch sie lernen. Zwar verlief der Aufbau und verläuft der Abbau in Bern weit erträglicher für die Anwohner als noch in Zürich, allerdings fühlten sich auch in der Hauptstadt viele übergangen, nicht ernst genommen, vor den Kopf gestossen. In der Altstadt wurden zahlreiche Laden- und Restaurantbesitzer vor vollendete Tatsachen gestellt, als die Fanzone mit grossen Bauten errichtet wurde. Offenbar waren sie nicht ausreichend informiert worden. Ein solcher Mega-Anlass muss von der Bevölkerung mit­getragen werden – zumindest vom Grossteil. Die ständigen Nörgler wird es immer geben. Die Anliegen der anderen aber müssen gehört und, wo möglich, umgesetzt werden.

Es braucht ein Entgegenkommen auf beiden Seiten. Manche Städter müssen auch ihre Engstirnigkeit für ein paar Tage ablegen und den Blick aufs grosse Ganze richten können. Nur so hat die Formel E in der Schweiz eine Zukunft. Es wäre äusserst bedauernswert, wenn nicht.