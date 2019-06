Aegerters Team wird Spionage vorgeworfen

Es war schon so etwas wie eine kleine Blamage, die sich in der Schlussrunde des GP von Le Mans abspielte. Dominique Aegerter schüttelte seine MV Agusta hin und her, schlug wütend auf das Motorrad ein, das immer langsamer wurde und es nicht mehr ins Ziel schaffte. Der Tank war leer, Aegerter blieb ohne Punkte.