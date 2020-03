Kimi Räikkönen und der Versuch eines Gesprächs

Sind Sie zu Hause ganz anders?

Jeder ist anders im Privatleben als bei der Arbeit.

Sie haben einen fünfjährigen Sohn und eine zweijährige Tochter. Wie sehr sind Sie noch Festbruder?

Das war ich nie.

Sie feierten stets ausgelassen.

Wenn ich ausgehen will, gehe ich aus, da muss ich nicht fragen. Ich vermisse gar nichts.

Wie wichtig ist Ihnen die Zeit mit Ihrer Familie?

Das ist die normale Zeit in meinem Leben. Kann ich bei ihr sein, geniesse ich das. Ich versuche, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Bin ich nicht bei ihr, reise ich von Rennen zu Rennen.

«Ich vermisse gar nichts»Kimi Räikkönen

Ist dieses Leben schwieriger geworden als Vater?

Sie vermissen mich, ich vermisse sie. Aber so ist das halt. Es wäre auch nicht viel anders, hätte ich eine normale Arbeit. Dann wäre ich zwar am Abend zu Hause, aber am Morgen auch wieder weg. Ich bin eine Woche fort, dann wieder eine zu Hause – so gross ist der Unterschied nicht.

Wie sind Sie als Vater? Geduldig? Spielen Sie gerne Spiele?

Jeder macht es so, wie er es für richtig hält. Das Wichtigste ist, dass ich bei allem, was die Familie betrifft, involviert bin.

Welche Wünsche und Ziele haben Sie privat und im Sport?

Hoffentlich bleiben wir gesund und können unser Leben geniessen. Und im Sport versuche ich immer, das Beste zu geben und hoffe, dass wir im Vergleich zum Vorjahr Fortschritte machen.

2019 startete Räikkönen stark in sein Premierenjahr bei Alfa Romeo: In den ersten vier Rennen holte er immer Punkte, bis zur Sommerpause lag er auf Rang 8. Dann geriet die Maschinerie ins Stocken, die neuen aerodynamischen Teile funktionierten nicht wie erhofft. Trotzdem kam der Höhepunkte kurz vor Schluss, beim Chaos-Rennen von Brasilien: Räikkönen Vierter, Teamkollege Antonio Giovinazzi Fünfter.



Wie war es für Sie, nach Jahren bei Ferrari in ein Auto zu steigen, das keine Siegchancen hat?

Das kümmert mich nicht. Es gibt ein Team, das fast das ganze Jahr über dominiert, da ist es egal, wo du sonst fährst: Die Chancen, zu gewinnen, sind klein. Als Fahrer macht das für mich keinen Unterschied, ich spüre nicht, dass sich irgendetwas ändert.

Trafen Sie bei Alfa Romeo an, was Sie erwartet hatten?

Ich hatte nicht wirklich Erwartungen. Wir können nur das Beste geben – und hoffentlich bekommen wir die Resultate, mit denen wir glücklich sind. Aber wir haben gewisse Limitierungen im Vergleich zu den ganz grossen Teams.

«Die Chancen, zu gewinnen, sind klein»Kimi Räikkönen

Sie werden Ihre Karriere wohl mit einem WM-Titel als Ausbeute beenden. Ist das genug für einen Rennfahrer wie Sie?

Ich hab es immerhin geschafft. Das ist besser als nichts.

Kimi Räikkönen lacht. Auch das kann er. Er soll offener geworden sein, erzählen sie bei Alfa Romeo, in regem Austausch stehen mit allen. Einige Mitarbeiter kennt er noch von 2001, als er bei Sauber seine Karriere lancierte, das nun Alfa Romeo heisst. Es sei zwar grossartig, habe er damals eine Chance bekommen, «aber deshalb bin ich nicht hier». Es habe nach seinem Abgang bei Ferrari schlicht am meisten Sinn ergeben. Zumal er in Baar lebt, nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt vom Werk in Hinwil.



Weshalb entschieden Sie sich für die Schweiz als Wohnort?

Ich lernte die Schweiz kennen, als ich hier meine Formel-1-Karriere startete. Es ist ein guter Ort, zentral in Europa für all die Reisen, es ist ruhig, ich geniesse das.

Ebenso wie die tiefen Steuern.

Das ist Teil des Spiels, da braucht sich niemand zu beschweren. Monaco hat auch tiefe Steuern, nur würde ich dort nicht leben wollen. Es ist wichtig, einen Ort zu haben, an dem ich mich zuhause fühle und gerne Zeit verbringe.

Wie sehr sind Sie in die Gemeinde integriert?

Ich lebe dort schon seit vielen Jahren, aber ich bin nicht involviert in die Geschäfte anderer, ich mache mein Ding. Für uns ist es das Zuhause, und dieses Gefühl ist das Entscheidende.

«Nein»Kimi Räikkönen. Auf die Frage, ob er Zukunftspläne habe.

Sind Sie noch Fan des EV Zug?

Ja, und das seit vielen Jahren.

Ihnen wurden die reservierten Sitzplätze weggenommen. Besuchen Sie wieder Spiele?

Gerade im Februar war ich an einer Partie.

Bei aller Knappheit der Antworten, bei all dem Stakkato: Räikkönen ist zufrieden mit seinem Leben, mit seiner Situation als Rennfahrer. Warum sollte es auch anders sein? Er ist in einem Team, in dem er nicht mehr dem ständigen Hochdruck ausgesetzt ist wie bei Ferrari, er muss nicht mehr fliegen ins Werk. Es scheint, als habe Räikkönen auch mit 40 noch Lust auf mehr. Daher:



Haben Sie Angst vor der Zeit nach Ihrer Karriere?

Warum sollte ich Angst haben?

Weil es für Sportler ein grosser Schritt ist in ein neues Leben.

Nicht für mich.

Haben Sie Zukunftspläne?

Nein.

Daumen hoch. Und auf zum nächsten Pflichttermin.



Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: