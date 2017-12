«Ich vergebe Michael Schumacher»

23 Jahre nachdem ihn Michael Schumacher beim WM-Finale in Adelaide abschoss und so das Titelrennen für sich entschied, hat Damon Hill seinem einstigen Erzrivalen auch ganz offiziell verziehen. Auf einen Post von Felipe Massa zu Ehren Schumachers antwortete Hill auf Twitter: «Mir gegenüber war er nicht so nett. Aber ich vergebe ihm. Schade, dass wir nie die Möglichkeit hatten, uns besser kennenzulernen. Sehr schade».

He wasn’t quite so kind to me! But I forgive him. Shame we never got to get to know one another better. Great shame. @MassaFelipe19 @schumacher #F1 #KeepfightingMichael https://t.co/0KZB7aKGac