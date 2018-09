Giovinazzi bekommt das zweite Sauber-Cockpit

Giovinazzi betritt bei Sauber kein Neuland. Für das Team aus Hinwil hat er bereits bei zwei Grands Prix im Einsatz gestanden. Zu Beginn der vergangenen Saison hatte er in Australien und in China den rekonvaleszenten Deutschen Pascal Wehrlein ersetzt.

Mit Giovinazzi steht bei Sauber in Zukunft wiederum ein Fahrer aus dem Förderprogramm von Ferrari unter Vertrag. Der 24-Jährige wird damit Teamkollege von Kimi Räikkönen, der im Tausch mit dem Monegassen Charles Leclerc von Ferrari zu Sauber zurückkehrt.

Ericsson muss nach vier Jahren weichen, obwohl seine Förderer die Besitzer des Teams sind. Der Fakt, dass die Familie Rausing den Schweden seit Jahren unterstützt, war den Verantwortlichen der Equipe jetzt aber anscheinend weniger wichtig, als dem Wunsch von Ferrari zu entsprechen, einem weiteren jungen Fahrer aus den eigenen Reihen die Möglichkeit für den Aufstieg zum Formel-1-Stammfahrer zu ermöglichen. Ericsson bleibt dem Team jedoch als Test- und Ersatzfahrer erhalten.

