Formel-1-Start in Melbourne definitiv verschoben

Der Formel-1-Auftakt im australischen Melbourne ist abgesagt, wie die Organisatoren am Freitag mitteilen. Er hätte dieses Wochenende stattfinden sollen.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020