Ein kleiner Fehler führt zu grossem Blechschaden

Video Die Teams präsentierten dieser Tage ihre Boliden für die neue Saison. Am Montag enthüllte Alfa Romeo das Auto für 2019. Mehr...

Video Am Tag der Präsentation des neuen Formel-1-Boliden von Alfa Romeo Racing nimmt der ehemalige Rennstallbesitzer Peter Sauber Stellung. Mehr...

Sophia Flörsch hatte in der Formel 3 einen fürchterlichen Unfall. Die 18-Jährige will ihre Karriere fortsetzen. Nur: Wie findet man in seinen Sport zurück? Mehr...