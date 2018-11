Alonsos Burnout-Sause, Hamiltons Striptease

Sportlich gesehen blieb beim letzten Formel-1-GP des Jahres in Abu Dhabi vieles beim Alten. Der bereits feststehende Weltmeister Lewis Hamilton gewann auch zum Jahresende. Der Brite feierte den 11. Saisonsieg – vor seinem Rivalen Sebastian Vettel.

Der letzte GP der Saison stand aber auch im Zeichen des Abschieds von Fernando Alonso. Der 37-jährige Spanier sagt der Formel 1 nach 312 Rennen, 32 Siegen und zwei WM-Titeln Tschüss. Dass er in seinem letzten Rennen als 11. überrundet wurde, dürfte ihm egal gewesen sein.

Geleit von den Superstars

Hamilton und Vettel begleiteten Alonso nach Rennschluss zur Zielgeraden. Dort setzte der Spanier zum Burnout an. Vettel und Hamilton liessen die Pneus ebenfalls rauchen. Die drei Männer hatten wohl ähnlich viel Freude wie die zahlreichen Fans, die dieses Spektakel zu sehen bekamen.

Hamilton and Vettel escort Alonso to the start finish line for donuts! #classy #F1 #AbuDhabiGP #GraciasAlonso #GraciasFernando pic.twitter.com/zyk15HdBmC