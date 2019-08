Der Kenianer

Prolog

Es ist zwanzig nach fünf an einem Maimorgen, als sich bei der Tankstelle am Ortseingang zwei Dutzend dünne Männer einfinden. In der Nacht hat es geregnet. Es ist kühl, und aus dem Tal steigen Nebelschwaden auf. Die Männer, lauter müde Gesichter, quetschen sich in ein matatu, ein Sammeltaxi. Der Fahrer dreht die Musik auf und startet den Motor. Dann jagt er in irrem Tempo über die Strasse, die aus der Stadt führt.