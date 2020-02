Der Fall Salazar zieht immer weitere Kreise – bis in die Schweiz

Die Dokumentation zeigt, dass sich der britische Verband von den Vorgehensweisen Salazars hat beeinflussen lassen. Farah lief 2014 in London seinen ersten Marathon und wurde Achter. Drei Jahre später belegte die «Sunday Times», dass ihm in den Tagen zuvor L-Carnitin abge­geben worden war. Der damalige Chefarzt des Verbandes sagte, das sei in Absprache mit dem Langstreckentrainer geschehen.

Im E-Mail-Verkehr, welcher der BBC vorliegt, werden Bedenken geäussert, weil die Abgabe so kurz vor einem Marathon nie getestet worden war. Und der Langstreckenchef schrieb: «Obwohl Salazar und Mo erwarten, dass wir das tun, ist es nicht zu spät, uns zurückzuziehen.»

Sie taten es nicht. Und weil in England das Supplement nicht in der gewünschten Konzentration erhältlich war, vermittelte Salazar einen Kontakt in der Schweiz, wo es das Mittel zu kaufen gab. Die Recherchen zeigen auch, dass andere britische Läufer, die den Marathon ebenfalls bestritten, keine solche Behandlung erhalten hatten.

Usada-Chef Travis Tygart, der einst den Dopingskandal um Lance Armstrong aufdeckte, sagt gegenüber der BBC, dass es «keinen Zweifel» darüber gibt, dass der britische Verband in Absprache mit Salazar handelte.

