Olympia-Verschiebung: Der Druck nimmt zu

«Niemand möchte Olympische Spiele verschieben, aber wir können sie nicht durchzwängen, und schon gar nicht auf Kosten der Athleten. Darum muss nun sehr schnell entschieden werden», schreibt Coe weiter und schränkt so den Handlungsspielraum des IOK weiter ein. Schliesslich teilte dieses noch am Sonntag mit, innert vier Wochen informieren zu wollen, nachdem es in den Tagen zuvor gesagt hatte, es bestehe kein Grund zur Eile.

«Es ist Zeit zu handeln. Das schulden wir den Athleten.»Sebastian Coe

Coe, zweifacher Olympiasieger über 1500 m, ist anderer Ansicht: «Ich glaube, es ist Zeit zu handeln. Das schulden wir den Athleten. Denn jeder meiner Kontinentalpräsidenten glaubt, dass wir (wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Red.) keine Chancengleichheit mehr haben, weil viele Athleten im Training stark eingeschränkt sind. Büssen wir aber die Chancengleichheit ein, zerstören wir die Integrität des Wettkampfs. Und das will niemand, schon gar nicht die Athleten oder Zuschauer.» Und: «Indem wir die Spiele verschieben, erlösen wir die Athleten von ihrem Zwiespalt, trainieren zu müssen, während das Leben fast zum Stillstand kommt.»

Zeigt harte Hand: Sebastian Coe, Präsident des internationalen Leichtathletikverbands World Athletics. Bild: Keystone

Noch einen Schritt weiter sind die olympischen Komitees von Kanada und Australien gegangen: Sie haben dem IOK mitgeteilt, dass sie die Spiele boykottierten, falls sie wie geplant stattfinden würden. Sie würden folglich keine Athleten nach Japan senden. Denn: «Die Gesundheit der Athleten, ihrer Familien, ja der ganzen Bevölkerung geht vor.» Entsprechend appellieren sie, Olympia ins 2021 zu verschieben.

Selbst die japanischen Politiker, die sich bislang nur schon sträubten, an eine Verschiebung zu denken, knicken ein. Premier Shinzo Abe sprach jüngst erstmals davon, dass eine solche Verschiebung nun Thema sei.

Swiss Olympic wartet zu

Und die Schweiz? Die führenden Sportfunktionäre sind von den Ereignissen geradezu überrollt worden. Swiss Olympic, der Dachverband des Schweizer Sports, versucht in diesen Stunden darum eifrig, zu einer Position zu gelangen. Bislang funktionierten die Schweizer nämlich wie die IOK-Funktionäre: Sie spielten auf Zeit.