Das Coronavirus bringt auch den Grand Prix zu Fall

Am Freitagabend wird Gewissheit, was schon lange vermutet wurde: Der Grand Prix von Bern findet in diesem Jahr nicht statt. Zum ersten Mal in der 38-jährigen Geschichte muss der beliebteste Laufsport-Anlass der Deutschschweiz abgesagt werden. Der Entscheid sei schon länger gefällt worden, sagt OK-Präsident Matthias Aebischer. «Denn wenn sich nicht mehr als fünf Personen treffen sollten, können erst recht nicht 34’000 Leute durch die Stadt laufen.»