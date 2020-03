Wirrwarr der Gefühle

Toni Rajala und Kevin Fey haben sich die Torhüterausrüstung angezogen. Aus den Lautsprechern dröhnt Jubelgeschrei von Damien Brunner, der den Speaker imitiert. Die Botschaft scheint klar: Wenigstens der Spass soll in diesem Moment nicht zu kurz kommen. Wobei, nachdem Sportchef Martin Steinegger das Team informierte, dass die Saison vorzeitig abgebrochen wird, verzichten einige Spieler auf die Plauscheinheit – etwa Jonas Hiller. Für den Goalie, einer der grössten in der Schweizer Eishockey-Geschichte, ist es ein besonders bitterer Moment. Nun tritt er gewissermassen durch die Hintertüre ab. «In den letzten Tagen mussten wir uns auf dieses Szenario einstellen», sagt Hiller – und tröstet sich mit einer Portion Galgenhumor: «Noch bitterer wäre gewesen, das Playoff zu bestreiten und dann im Final aufgeben zu müssen, weil ein Spieler am Coronavirus erkrankt ist. Es gibt Sachen, die musst du einfach akzeptieren.»