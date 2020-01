Trotz Pfostenglück ohne Punkt

Wer den SC Bern und seine aktuelle Situation kurz illustrieren will, soll sich die Momente rund um das zweite Gegentor in Davos in der siebten Minute des Mitteldrittels zu Gemüte führen.

Wichtig zu wissen: Die vorangegangenen sechseinhalb Minuten waren die vielleicht besten der Berner an diesem Sonntag, da gelang es nicht nur, den 0:1-Rückstand aus dem Startdrittel auszugleichen, da hätte der SCB auch schon 2:1 führen können. Zum Beispiel, als Vincent Praplan aus nächster Nähe vergab.