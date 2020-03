Tendenz Geister-Playoff und Best of 7

Acht Tage nach ihrem Beschluss, den Playoff-Start auf den 17. März hinauszuschieben, trafen sich die Clubs der National und Swiss League erneut zur Lagebesprechung. «Es war keine ausserodentliche Ligaversammlung, sondern einfach ein Treffen», präzisierte ZSC-Geschäftsführer Peter Zahner. «Wir haben alle Themen diskutiert, auf die nun jeder Club bis am Freitag Antworten gefunden haben muss. Wie: Fangen wir am nächsten Dienstag an, auch ohne Zuschauer? Was passiert, wenn sich jemand während des Playoff mit dem Coronavirus ansteckt? Nach welchem Modus spielen wir: Best of 7 oder Best of 5?»