Bern kämpft sich zum Sieg, Tigers gewinnen in Lugano

Die Massnahme Tomlinsons, einen Ausländersturm mit Cervenka, Rowe und Clarke zu bilden, zahlte sich aus. Jenes Trio prägte den Abend, hätte auch noch ein, zwei Tore mehr erzielen können. Die ZSC Lions liessen starteten nonchalant in die Partie und schafften es nie, ihre spielerischen Vorteile auszuspielen. Und dies, obschon Roe und Krüger ins Team zurückgekehrt waren, So verloren die nach drei Siegen in Serie erstmals wieder - und damit auch ihre Leaderposition an den EV Zug. (sg.)

Sieben Bieler Tore gegen Genf

Der zuletzt von einer Negativ-Serie arg geplagte EHC Biel zeigt ein Lebenszeichen. Gegen Genf, einem Team aus den dem Rest entrückten Top 4, gewinnen die Seeländer zuhause 7:3. Es ist für Trainer Antti Törmänens Team der erste Dreier nach 10 Spielen mit neun Niederlagen und nur einem Overtime-Sieg gegen Zug. Das Resultat geht in Ordnung, auch wenn das Verdikt am Ende wohl etwas zu hoch ausfällt. Biel ist aber die aktivere, dominantere Mannschaft mit einem Chancenplus. Ob der klare Sieg endlich der lang ersehnte Befreiungsschlag ist für den EHCB?

Ein wenig Geduld braucht es allerdings auch gegen Genf. Biel gerät in Rückstand, kehrt die Partie dank eines Doppelschlags innert 97 Sekunden, muss aber dennoch mit bloss einem 2:2 in die erste Drittelspause. Im überlegen geführten Mitteldrittel muss das Heimteam bis zur 38. Minute warten, bis Toni Rajala nach wunderbarem Zuspiel Kevin Feys das 3:2 gelingt. Im Schlussabschnitt dann der «Ketchup-Effekt» bei Biel: Nach nur fünf Minuten und vier Schüssen liegen drei Pucks im Genfer Tor, Anton Gustafssons 6:2 in Unterzahl bringt die frühe Entscheidung. Servette kann per Powerplaytreffer nur noch auf 3:6 verkürzen, es ist aber nicht der Beginn einer Aufholjagd. Im Gegenteil: Mit einem wunderbaren Tic-Tac-Toe-Kontertor 76 Sekunden vor Schluss setzen Fey, Mike Künzle und Torschütze Luca Cunti den spektakulären Schlusspunkt. (kk)

Fribourg mit epochalem Fehlstart in Davos

Welch ein Rückschlag für die Freiburger im Strichkampf, die in Davos gleich mit 2:7 untergehen. Gottéron definiert in den Bündner Bergen dabei den Alptraum-Start neu: 0:1 nach 31 Sekunden, 0:2 nach 113 Sekunden, 0:3 nach 184 Sekunden. Und nach exakt fünfeinhalb Minuten führt Davos bei 8:0 Torschüssen bereits 4:0 und wird Ludovic Waeber bereits von Fribourgs Headcoach Christian Dubé ausgewechselt. Bitter für Gottérons Goalie, der erstmals seit dem 12. Oktober wieder ein Spiel im Freiburger Tor beginnen darf. Dies, weil Stammgoalie Reto Berra die lange Fahrt nach Davos erspart wird und er pausieren darf. Waeber, der von Joel Aebi ersetzt wird, darf zu Beginn des Mitteldrittels wieder zurück ins Tor, da führt Davos bereits 5:0.

Immerhin, Gottéron, das in diesem Startfurioso der Davoser defensiv einen desolaten Eindruck hinterliess, rafft sich auf. Mit je einem frühen und späten Tor im Mitteldrittel verkürzt Dubés Team auf 5:2, für einen Anflug von Spannung ist im Schlussdrittel gesorgt. Allerdings nicht lange: Benjamin Baumgartner trifft, von der Gottéron-Defensive im Slot einmal mehr alleine gelassen, nach nur 113 Sekunden zum 6:2, die Entscheidung ist gefallen. Nun lässt sich das Gastteam doch noch gehen, ist am Ende mit dem 2:7-Schlussstand gut bedient. 19:3 Torschüsse im Schlussdrittel und 44:22 total zeigen, dass der Davoser Sieg auch in dieser Höhe korrekt ist. (kk)