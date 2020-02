Quo vadis, Kämpfer Krueger?

Ein Baustein des Erfolgs

Seit längerem befindet sich der Verteidiger auf Clubsuche. Er tut das gemeinsam mit Vater Ralph. Der frühere Schweizer Nationaltrainer und jetzige Buffalo-Coach vertritt als Agent die Interessen seines Sohnes. Eine Rückkehr zu den Wurzeln nach Deutschland ist für Krueger junior kein Thema. «Ich möchte in der National League einen Platz finden.» Was kein einfaches Unterfangen ist, weil viele Vereine die Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen haben. Krueger sagt, es gebe Interesse und Gespräche. «Meine Zeit ist noch lange nicht abgelaufen.» Er sei kein Blender; keiner, der mit Toren oder schönen Spielzügen auffalle. «Aber wer Erfolg haben will, braucht verschiedene Bausteine in seinem Team – er braucht einen wie mich.»

In der Vergangenheit legte die Aktie «Krueger» im Frühling zuverlässig an Wert zu. Das Reizklima Playoff behagt dem robusten Abwehrspieler. Momentan ist die Luft für Bern aber dünn, die Teilnahme am Meisterrennen für den Titelverteidiger nicht gesichert. Heute tritt er in Davos an. «Die Davoser werden kommen wie die Feuerwehr. Wir sind darauf vorbereitet», sagt Krueger.

Allzu gerne möchte er mit dem SCB nochmals Grosses vollbringen – und zugleich in der wichtigsten Phase Werbung in eigener Sache betreiben.