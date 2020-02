Nur noch Ambri kann dem SCB helfen

Im Presseraum sagt SCB-Chef Marc Lüthi, es sei richtig, die Qualifikation so abzuschliessen. «Aber wir müssen Geisterspiele in Zukunft unbedingt vermeiden. Wir können sie uns schlicht nicht leisten.» Die SCB-Spieler werden diesmal nicht einzeln aufgerufen, sondern vom Speaker in globo herzlich willkommen geheissen, genau wie die Gegner aus Freiburg.

Anders als im Fussball sind Geisterspiele im Eishockey eine Rarität. Am 7. September 2001 musste Lugano wegen der Randale im Anschluss an den gegen die ZSC Lions verlorenen Playoff-Final der Vorsaison gegen Rapperswil-Jona in der leeren Resega antreten. In der American Hockey League wurden zweimal Matches wegen Winterstürmen ohne Publikum durchgeführt. Am ähnlichsten ist ein Fall aus dem Jahr 1985: Gemäss Wikipedia trug die Universität Boston aufgrund einer Masern-Epidemie auf dem Campus Geisterspiele aus.

Skurrile Durchsage

Der Puck wird eingeworfen, und die Gastgeber geben im Zähringer Derby auch ohne Unterstützung des Heimpublikums Vollgas. Der Kanadier Christian Thomas, der wegen der Sperre des Slowenen Jan Mursak zum ersten Einsatz im Dress der Mutzen kommt, vergibt in der 3. Minute im Powerplay die erste gute Möglichkeit.

Im ersten Drittel lässt die Mannschaft Hans Kossmanns insgesamt vier hochkarätige Chancen aus, wobei der starke Gottéron-Goalie Reto Berra jeweils das Veto einlegt. In der Pause wird skurrilerweise ein Tondokument eingespielt, mit dem nicht nur Sponsoren gedankt, sondern auch auf «die vielen Verpflegungsstände» hingewiesen wird.

Auch in der Folge betreibt der Meister viel Aufwand; ja, es ist eine der besten Leistungen im Verlauf dieser Seuchensaison. Doch viel Berra und etwas Unvermögen verhindern den Führungstreffer. In der grossen Arena, in der nur die Spielerbänke und die Medientribüne besetzt sind, herrscht kein Mangel an Sauerstoff, und doch wird die Luft für den SCB immer dünner, führt doch Lugano in Rapperswil 3:1.