«Mit 60 Jahren verstehst du, dass jeder Tag der wichtigste Tag ist»

Kari Jalonen, Happy Birthday! Sind Sie bereit für 60 Fragen an Ihrem 60. Geburtstag?

Ich freue mich.

Und schon haben wir die erste Frage durch. Wie sieht für Sie der perfekte Geburtstag aus?

Es war bis jetzt ein sehr schöner Tag. Das erste Geschenk gab es von meinen Assistenztrainern (Jalonen präsentiert stolz einen Golfschläger). Am Mittag kommt meine Frau in Bern an. Danach wird der Tag noch schöner und für mich perfekt sein.