Jeffrey, ein sicherer Wert für den SCB

Wie bereits angekündigt wird dafür der in Lausanne nicht mehr erwünschte Dustin Jeffrey die Mutzen verstärken. Der Kanadier, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, weilt genau wie Arcobello seit 2016 in der Schweiz und hat seither durchschnittlich ebenfalls über einen Skorerpunkt pro Match gebucht (186 Spiele, 61 Tore, 128 Assists).

«Wir haben sicher Bedarf an Skorerqualitäten, aber wir brauchen auch ein ausbalanciertes Team.»SCB-Sportchef Alex Chatelain

Der Center ist genau wie der derzeitige SCB-Topskorer in Über- und Unterzahl stark. Jeffrey ist nicht ganz so schnell und torgefährlich wie Arcobello, aber ein verlässlicher, robuster Spielmacher. «Man kann nie sagen, ein Spieler sei ein Eins-zu-eins-Ersatz für einen anderen, aber bei Jeffrey haben wir eine gewisse Sicherheit, dass er in gewünschtem Mass produzieren wird», sagt Alex Chatelain. Und der SCB-Sportchef fügt an: «Wir haben sicher Bedarf an Skorerqualitäten, aber wir brauchen auch ein ausbalanciertes Team.»

18 Tore in der NHL

Vor seinem Wechsel in die Schweiz war der heute 31-jährige Jeffrey ein Liftspieler, der zwischen der AHL und der NHL pendelte. In der weltbesten Liga absolvierte er für Pittsburgh, Dallas sowie Arizona 131 Partien und schoss 18 Treffer. Im Schweizer Eishockey fand er sich sofort zurecht, was nicht selbstverständlich ist. In Bern weiss man spätestens seit den Leistungen des finnischen Weltmeisters Miika Koivisto Bescheid. «Dass Jeffrey die Liga kennt, war für uns ein wichtiger Aspekt», erklärt Chatelain, «damit wir nicht mit drei Ausländern in die Saison starten müssen, die sich hier noch zurechtfinden müssen.»

Die Idee der Sportverantwortlichen beim SCB ist, die Meisterschaft 2020/2021 mit vier ausländischen Stürmern zu bestreiten. Einen weiterlaufenden Vertrag hat Andrew Ebbett. Auch wenn dieser eine Klausel enthält, die den SCB absichern soll, ist davon auszugehen, dass der Kanadier bleiben wird. Immerhin ist der 36-Jährige der viertbeste Punktesammler im Team.

Mursak muss liefern

Jan Mursak hat nach wie vor die Chance, sich für eine Weiterbeschäftigung zu empfehlen. Der Slowene hat viele Qualitäten, aber bisher erst 3 Treffer erzielt. Man wird das Gefühl nicht los, dass er zu mehr fähig ist, als es den Anschein macht. «Er muss noch produktiver werden», sagt Chatelain klipp und klar. So oder so – der Sportchef muss mindestens noch einen ausländischen Stürmer finden. Am besten einen mit der Klasse Arcobellos.