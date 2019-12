Jalonen hat beim Ausländer-Poker ein gutes Händchen

SCB-Cheftrainer Kari Jalonen wartete für den Match in Lausanne mit einer Überraschung auf. Statt Verteidiger Andrew MacDonald war Stürmer Andrew Ebbett der überzählige Ausländer. Der kanadische Teamleader unverletzt auf der Tribüne – das ist ein Bild mit Seltenheitswert.

In der vergangenen Saison war das nur ein einziges Mal vorgekommen (am 22. Februar gegen Davos), zuvor vielleicht gar nie. Ebbett ist in der laufenden Saison der viertbeste Skorer der Mutzen, aber bisher bei ungewöhnlich vielen Gegentoren auf dem Eis gestanden.

Einmal links, einmal rechts

Nach zwei Minuten dürfte Jalonen seinen Entscheid kurz bereut haben, als der Slowene Jan Mursak Yannick Herren zuerst entwischen liess und dann unzureichend störte. Der Puck wurde von Beat Gerber noch etwas abgelenkt, sodass Keeper Tomi Karhunen chancenlos war.

Kurz darauf machte sich der Vierte im SCB-Ausländerverbund bemerkbar – und wie: Mark Arcobello traf mit einem präzisen Handgelenkschuss zum 1:1 in die linke hohe Torecke. Der Topskorer schoss kurz nach der zweiten Pause auch den zweiten SCB-Treffer.

Diesmal beförderte er die Scheibe nach einem tollen Rückpass von Simon Moser aus kurzer Distanz in die rechte hohe Ecke. Mitspieler und SCB-Anhänger werden den zu Lugano wechselnden Amerikaner im nächsten Winter vermissen.

Zweimal mit der Fanghand

Höchstwahrscheinlich beim SCB spielen wird dannzumal der ­derzeitige Lausanne-Topskorer Dustin Jeffrey. Der Kanadier ist nicht ganz so flink wie Arcobello, aber er gehörte in der Vaudoise-Arena zu den auffälligsten Figuren im Ensemble des Gastgebers.

So setzte er sich kurz nach Arcobellos zweitem Streich in der Berner Zone vehement durch und stand so am Ursprung des 2:2. In der Mitte des Schlussdrittels glänzte Jeffrey dann mit einem Solo, doch Joël Vermin scheiterte nach dessen Vorlage am stilsicheren Karhunen. Kurz darauf brachte Vincent Praplan Bern erneut in Führung, wobei Mursak und MacDonald assistierten.