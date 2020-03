Geht auch Langnaus Sportchef?

Der Spielbetrieb ruht, aber langweilig wird es nicht in Langnau. Trainer Heinz Ehlers hat auf Ende Saison hin gekündigt, und obwohl an und für sich keine Eile herrscht bei der Suche nach dem Nachfolger, vergeht kaum eine Stunde, in der nicht ein neuer Name gehandelt wird. Peter Andersson (zuletzt in Malmö tätig) und Ville Peltonen (kürzlich in Lausanne entlassen) haben dem Vernehmen nach ihr Interesse deponiert. Berns Assistenzcoach Lars Leuenberger soll gute Chancen und sogar schon vorgesprochen haben – primär aber ist er der Wunschkandidat von Sportchef Marco Bayer. Die beiden Zürcher kennen und schätzen sich.