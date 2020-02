Für den SCB und die Tigers sieht es düster aus

Der entgegen dem Spielverlauf realisierte Sieg Gottérons bei Lausanne tut dem SC Bern und den SCL Tigers so richtig weh. Obwohl die Emmentaler in Genf überraschend zwei Zähler holten, rückte die Playoff-Teilnahme nicht näher. Gemäss der Internetseite «NL Ice Data» stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Tigers in den fünf verbleibenden Spielen noch unter die ersten acht kommen, durch das 3:2 nach Penaltyschiessen gegen Servette nur von 6,4 auf 8 Prozent. Simon Schenk formuliert es so: «Da müsste schon der Teufel auf Stelzen kommen, dass es für Langnau noch reichen würde.» Schenk, früherer SCL-Meisterspieler, ehemaliger Nationalcoach und derzeit bei den Tigers in der Nachwuchsförderung tätig, verfolgt als Mysports-Experte das Geschehen in der National League genau. Er sagt auch: «Dass sie fünf Runden vor Schluss noch um die Playoff-Teilnahme kämpfen können, ist für die Langnauer gut.» Diese hätten aufgrund der geringeren finanziellen Möglichkeiten und der minderen Kaderqualität genau wie Ambri und Rapperswil kürzere Spiesse als die Konkurrenten.